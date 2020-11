La salute è in assoluto l’aspetto più importante della nostra vita. La medicina per fortuna ha fatto veri e propri passi da gigante, e molte malattie che in passato risultavano mortali, ora sono guaribili. Fondamentali per questo successo sono sicuramente stai i vari farmaci.

I farmaci ormai sono davvero tantissimi, guariscono molti malesseri e spesso esiste un’ampia scelta soprattutto per i disturbi più comuni. Sovente però, dopo averli usati, ce li dimentichiamo in un cassetto, ritrovandoli poi solo dopo che questi sono scaduti. Dove bisogna buttare i farmaci scaduti per smaltirli correttamente? Ecco cosa bisogna fare.

Che cosa bisogna evitare

Il primo passo da compiere è quello di evitare sprechi. Un consiglio è quello di tenere tutti i medicinali assieme, così da controllare se possediamo già quello che ci serve o uno simile. Certo, ovviamente questo non può succedere nel caso di farmaci molto specifici che una volta svolto il loro dovere per fortuna non ci servono più. Tuttavia sarebbe doveroso compiere queste azioni per i medicinali più comuni.

L’errore più comune è quello di buttare i farmaci nella raccolta indifferenziata. Uno studio afferma che solo 4 persone su 10 smaltiscono in modo corretto i medicinali. Si tratta infatti di sostanze piuttosto pericolose, i cui principi attivi possono provocare danni inquinando acque e terreni. Cosa bisogna fare allora?

Dove bisogna buttare i farmaci scaduti per smaltirli correttamente

Innanzitutto le confezioni di cartone e i foglietti illustrativi si devono buttare nella raccolta di carta e cartone. Le parti di plastica e metallo, come per esempio i blister, invece, nell’apposito contenitore della plastica. Infine i medicinali stessi in pillole e i flaconi interi di liquido si devono gettare in un contenitore specifico. Queste raccolte si effettuano presso alcune farmacie, le quali possiedono appositi recipienti per i farmaci scaduti o che semplicemente non servono più. Questi medicinali verranno poi portati agli inceneritori e bruciati ad altissime temperature.

Per quanto riguarda siringhe, termometri, canule per flebo, bisturi, lamette e altri dispositivi sanitari bisogna seguire delle regole differenti. In questo caso esistono punti di raccolta specifici all’interno degli ospedali presso cui depositare i nostri dispositivi.