Anno nuovo vita nuova ma anche nuova strategia di impiego del nostro risparmio. In questi mesi abbiamo imparato che tenere i soldi sul conto corrente oramai non rende più niente. È anche vero che chi vuole spostare soldi dal conto corrente spesso non sa dove collocarli. In questo articolo riveliamo la soluzione alternativa al conto corrente che farà guadagnare 100 volte di più ed è altrettanto sicura della banca.

Non esistono più i tempi in cui il direttore di banca apriva le braccia a chi andava a depositare dei soldi sul conto corrente. Lo scorso anno fece scalpore la notizia di una banca che invitava i clienti a non lasciare oltre 100.000 euro sul conto. Il cliente rischiava la chiusura del conto corrente se aveva troppi soldi in giacenza.

Oggi la gestione della liquidità per le banche ha un costo perché i tassi sono a zero e questo costo lo scaricano sul cliente. Il conto corrente non è più uno strumento di investimento ma semplicemente uno strumento di pagamento. Chi lascia in giacenza i suoi risparmi in banca non solo paga bolli e commissioni bancarie ma anche un’altra tassa ben più insidiosa. Il risparmiatore che ha dei soldi sul conto corrente si deve guardare anche dall’inflazione. Oltre a bollette, IMU e canone Rai quest’anno scatterà anche questa tassa che però si può evitare, con una semplice ed efficace soluzione.

La soluzione alternativa al conto corrente che farà guadagnare 100 volte di più ed è altrettanto sicura della banca

L’inflazione è una tassa insidiosa perché è un costo occulto che raramente si fatica a quantificare. Secondo le stime di Bankitalia l’inflazione quest’anno potrebbe essere mediamente del 3%. Significa che un bene che costa 10.000 euro il 1° gennaio alla fine dell’anno costerà 10.300 euro. Di fatto chi lascerà 10.000 euro in banca alla fine dell’anno si ritroverà con un potere d’acquisto ridotto di 300 euro, per colpa dell’inflazione. Per una cifra di 100.000 euro lasciata in banca la perdita del potere d’acquisto sarà di 3.000 euro. E allora cosa fare?

La soluzione migliore è lasciare sul conto corrente i soldi necessari alle spese quotidiane più una piccola riserva per gli imprevisti. Il resto del denaro può essere impiegato in conti di deposito. Aprire un conto di deposito è semplicissimo e rapidissimo basta essere titolari di un conto corrente classico. Una volta scelto il conto di deposito preferito si può aprirlo online, via Internet. Poi si possono trasferire i soldi dal conto corrente bancario al conto di deposito con un semplice bonifico bancario. Per ritirare i soldi basta fare l’operazione inversa.

Occorre ricordare che i conti correnti di deposito sono altrettanto sicuri come i conti correnti bancari. Il Fondo Interbancario di Tutela garantisce i depositi fino a 100.000 euro.

Attualmente il migliore conto di deposito offre un rendimento annuale dell’1% su 10.000 euro depositati, 100 volte migliore dagli interessi a zero offerti da un conto corrente bancario.

