Siamo abituati all’idea di vivere in periodi. Infatti, tutti pensiamo che possiamo attraversare dei momenti di felicità, che possono durare anche delle settimane o dei momenti di tristezza che non passano più. Quando proviamo queste sensazioni, ci accorgiamo solo di ciò che vogliamo. Nel corso delle giornate ci possono capitare tante cose, ma se abbiamo l’idea di vivere in un brutto periodo notiamo solo ciò che non ci piace.

Può capitare raramente anche l’opposto, ovvero di notare solo cose belle. Un po’ come quando siamo innamorati, vediamo solo una parte della realtà. Allo stesso modo, quando parliamo di sfortuna sembra proprio che vediamo il mondo proprio in questa maniera.

Dunque, la verità è che dipende tutto da come decidiamo di affrontare le situazioni. Tuttavia, capitano delle occasioni in cui sembra davvero che la sfortuna abbia messo il suo zampino. Per i nati sotto il segno della Vergine, ad esempio, l’oroscopo sembra confermare un periodo particolarmente sfortunato. Infatti, la sfortuna perseguita la Vergine e questi infelici segni dell’oroscopo a causa di Saturno.

Capricorno e Acquario

Il Capricorno va in difficoltà in alcune e precise situazioni. Conoscendo la caratteristica principale di queste persone, ovvero la loro concretezza, possiamo immaginarci i loro momenti di difficoltà. In particolare, le stelle e il pianeta Saturno avranno un’influenza abbastanza negativa per il Capricorno.

In altre parole, si creeranno delle situazioni inaspettate da risolvere che potrebbero portare a qualche crisi. Certo, potrebbe anche trattarsi di una piccola spesa imprevista che non graverà eccessivamente sul bilancio famigliare. Magari, oppure, potrà arrivare una sorpresa inaspettata che potrebbe turbare la routine del Capricorno.

Altri segni, come ad esempio il Sagittario, sarebbero molto felici di ricevere sorprese ma non il Capricorno. Come notiamo, la fortuna e la sfortuna sono spesso dei concetti molto relativi.

Un altro segno per cui la sfortuna è molto particolare è sicuramente l’Acquario. Per le persone nate sotto questo segno, se le relazioni amorose non vanno a gonfie vele,sssssssssssx il mondo si spegne. Non riescono a guardare più la realtà con lucidità e cominciano a pensare che tutto vada male. Purtroppo, pare che in questo periodo le relazioni amorose per l’Acquario non vadano benissimo.

La sfortuna perseguita la Vergine e questi infelici segni dell’oroscopo a causa di Saturno

Infine, la Vergine. Ecco, la sfortuna per la Vergine riguarda soprattutto i rapporti umani. Il lavoro potrebbe andare benissimo, le entrate economiche anche ma se le relazioni sociali si degradano per la Vergine sono problemi.

Queste persone, infatti, danno una grandissima importanza a questo aspetto della vita e lo vedono come la base per costruire tutto il resto. In questo periodo, proprio a causa dell’opposizione di Saturno, i nati sotto questo segno avranno più difficoltà a relazionarsi con gli altri. Colleghi, amici, parenti e partner sembreranno meno empatici del solito e più distaccati. Magari, per riallacciare dei vecchi rapporti si potrebbe pensare di regalare un buon libro.

Approfondimento

