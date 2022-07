Questo piatto estivo freddo è semplice e veloce da preparare e farà un figurone anche da portare in tavola con parenti e amici

In questo periodo dell’anno, soprattutto dopo un lungo periodo di chiusura, molti organizzano pranzi e cene con i propri amici per recuperare il tempo perduto. Però le altissime temperature possono rendere l’esperienza ai fornelli non particolarmente piacevole. Per questo motivo oggi proponiamo una ricetta molto basica ma al contempo particolare e sfiziosa. Questo piatto estivo freddo è semplice e veloce da preparare e conquisterà i palati dei nostri famigliari e dei nostri ospiti. Vediamo insieme come portare in tavola la pasta alla carlofortina.

Gli ingredienti necessari:

400 g di trofie fresche;

250 g di tonno fresco;

10 pomodorini ciliegino di media dimensione;

150 g di pesto alla genovese;

mezza cipolla bianca;

sale fino q.b.;

olio EVO q.b.

Per prima cosa è necessario prendere la cipolla, lavarla e poi tritarla il più finemente possibile. Prendere poi il trancio di tonno e ridurlo a cubetti. Se non fosse possibile avere il pesce fresco, va bene anche utilizzare un tonno sott’olio di ottima qualità. In questo caso bisogna però scolare l’olio e trasferire la polpa in una ciotola. Prendere poi una padella e ungerla con tre cucchiai di olio extravergine. Quando questo comincia a riscaldarsi, mettere a rosolare la cipolla. Quando questa si sarà dorata e appassita aggiungere il tonno e farlo rosolare per un paio di minuti. Nel mentre lavare e asciugare i pomodorini e tagliarli a metà per poi tuffarli in padella. Fate cuocere il tutto per una decina di minuti.

Nel frattempo mettere sul fuoco una pentola di acqua. Salarla leggermente al bollore e quando questo sopraggiunge buttare dentro le trofie. Rispettare il tempo di cottura della confezione e scolarle direttamente nel sugo. Far saltare il tutto per un minuto rimestando e poi spegnere il fuoco. Aggiungere il pesto alla genovese e mescolare. Se si vuole orientarsi sulla scelta di un buon prodotto consigliamo di acquistarne uno dei migliori sul mercato. Servire in tavola la pasta guarnendola con qualche foglia di basilico fresco. Questa preparazione si può conservare in frigo per un paio di giorni: consigliamo però di non riscaldarla e consumarla fredda.

