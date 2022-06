Giugno è uno dei mesi più belli in assoluto per viaggiare. Non c’è ancora tantissima gente in giro, i prezzi non sono altissimi, le giornate sono lunghe e il caldo non è opprimente. Quando le scuole poi non sono ancora finite, in questi primi giorni del mese, tantissimi ne approfittano per fare delle gite. Nella nostra bellissima Italia, nom mancano assolutamente le idee. Abbiamo laghi incantati e spiagge marine che tutto il Mondo ci invidia. Borghi affascinanti e scavi archeologici di assoluta bellezza. Per non parlare della montagna, della collina, delle cittadine termali e del turismo enogastronomico. Non dimentichiamoci però di tutti coloro che amano ancora oggi la fotografia e la natura. Le 2 tappe che suggeriamo in questo articolo potrebbero rivelarsi tra le più belle in assoluto della nostra vita.

Il record nostrano e una bellezza incredibile

500 metri di salto è il primato italiano per questa meraviglia. Parliamo della Cascata dello Stroppia, nella variegata e splendida provincia di Cuneo, nell’altrettanto affascinante Piemonte. Con i suoi 500 metri d’altezza detiene il primato italiano, ma è anche una delle più alte d’Europa. Non solo, perché è anche una delle preferite degli appassionati di fotografia e dei maestri internazionali della messa a fuoco. Difficile dare loro torto, perché la scenografia in cui si pone questa cascata è davvero sublime. Qui la natura evoca tutta la sua forza e la sua voglia di libertà. Portare qui i bambini sarà davvero un’emozione unica. Non solo la cascata, perché tutto il circondario merita con le sue meravigliose passeggiate.

500 metri di salto è il primato italiano per questa incredibile cascata che i fotografi internazionali hanno immortalato tra le più belle e imperdibili del Mondo

Se siamo appassionati di cascate e passeggiate tra la natura, spostiamoci in direzione Est, abbandonando Il Piemonte e trasferendoci in Veneto. Dopo aver visto le cascate più alte d’Italia, ecco invece il Parco delle cascate di Molina. Siamo nella bellissima Valpolicella, terra di vini pregiati, in provincia di Verona. Prendendo la strada per il paese di Fumane, seguiamo le indicazioni per questo meraviglioso parco naturale, che nasconde cascate e cascatelle dietro ogni suo angolo. Attraverso sentieri selvaggi, ma anche attrezzati e assolutamente sicuri, ci ritroveremo tra alberi secolari, scoiattoli e farfalle, in uno scenario assolutamente rilassante. Un primato per questa incredibile cascata piemontese, ma anche per la “collega” veneta da non perdere.

Lettura consigliata

Sulle tracce della nostra storia, dove si fece l’Italia: Asiago e Bassano del Grappa