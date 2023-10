“La scuola dei Re”, ecco quanto costa il collegio svizzero in cui andrà a studiare il figlio di Flavio Briatore

Nathan Falco Briatore è sempre più protagonista sui social. Il figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci, 13 anni, è vicinissimo a raggiungere i 200 mila follower. Cifra davvero invidiabile per tanti calciatori, cantanti e personalità illustri del jet set italiano.

Al momento, studia a Montecarlo, presso l’International School of Monaco, istituto da circa 30 mila euro annui di retta. Quando, però, compirà i 14 anni, Nathan sarà indirizzato dal padre verso una prestigiosissima scuola Svizzera. Detta “la scuola dei Re”, ha una lunga storia, ricca, è proprio il caso di dirlo, di famosi e benestanti allievi.

La storia

Si chiama Le Rosey, sorge a Rolle, una cittadina del Canton Vaud, che si affaccia sul Lago di Ginevra. Fondato da Paul-Émile Carnal nel 1880, è uno degli istituti più costosi del mondo. Accedervi, insomma, non è cosa per tutti. Storicamente ha avuto numerosi studenti coronati. A cominciare da Reza Pahlevi, l’ultimo scià di Persia, passando per il Principe Ranieri di Monaco e concludendo con il re egiziano Farouk.

Non solo figli di capi di stato. Grandi dello spettacolo come John Lennon o Liz Taylor hanno scelto Le Rosey per l’educazione dei propri figli. Facoltosi imprenditori e grandi manager d’azienda di ogni parte del mondo scelgono questa scuola in Svizzera per garantire il miglior insegnamento possibile ai propri pargoli.

“La scuola dei Re”: questo il futuro di Nathan Falco Briatore

A questi, dall’anno prossimo, si aggiungerà il figlio di uno degli imprenditori più lungimiranti del nostro paese. Flavio Briatore, per il primogenito Nathan Falco, infatti, ha scelto proprio l’istituto Le Rosey.

A rivelarlo è stato lo stesso imprenditore cuneese in un’intervista al Corriere della Sera. La scelta è caduta sulla scuola svizzera sia per il suo prestigio, sia perché spera che possa dare a Nathan la formazione necessaria per assumere le redini del suo impero. Marchi come il Twiga, Crazy Pizza, Billionaire che, ogni anno, consentano a Briatore di guadagnare milioni di euro.

Se poi il figlio vorrà intraprendere un’altra strada, Flavio non si opporrà. Sa benissimo, però, che l’istituto Le Rosey darà a Nathan le giuste basi per crescere al meglio, sviluppando le sue doti in più campi. Sorge spontanea la domanda. A quanto ammonterà la retta?

116 mila euro annui per entrare nella scuola dei Re. Ecco quanto costa frequentare l’istituto. Una cifra ragguardevole, che lo colloca tra i più cari al mondo. Una “sacrificio” che Flavio Briatore farà volentieri per garantire a Nathan Falco la miglior formazione possibile.