Gli stivali moda autunno inverno a meno di 60 euro che slanciano la figura da abbinare facilmente

Pensare a cosa indossare per andare al lavoro o a cena fuori richiede un po’ di tempo. Per fare una bella figura curiamo anche il trucco e sistemiamo i capelli. Il nostro outfit però è completo e valorizzato solo se indossiamo le scarpe giuste. Ci sono delle calzature che tornano di moda da abbinare in vari modi. Parliamo di cuissardes. Diamo un’occhiata ad alcuni prezzi.

Passeggiare per il centro e fare shopping è un’attività che appassiona molte donne. In alternativa, se si ha meno tempo, tra un impegno e l’altro si spulciano i siti di ecommerce. Tra molti oggetti del desiderio ci sono senza dubbio le scarpe.

Con l’arrivo dell’autunno forse abbiamo già fatto una selezione tra le calzature da tenere e quelle da rivendere o buttare. Abbiamo quindi un po’ di spazio per un paio di scarpe nuove tornate di moda.

Ecco gli stivali moda autunno inverno a meno di 60 euro

Abbassandosi le temperature abbiamo bisogno di indossare ai piedi scarpe chiuse. Abbiamo la necessità di tenerli caldi e anche di proteggerci dalle gocce di pioggia. Tra le calzature da comprare ci sono gli stivali. Se ne trovano di vario tipo, ma uno è molto particolare. Parliamo dei cuissardes detti anche overknee.

Il loro nome deriverebbe dal francese e indica gli stivali alti sopra al ginocchio che coprono un po’ di cuisse, appunto, di coscia. La forma più o meno aderente e allungata slancia le gambe e la figura.

Ci sono cuissardes abbastanza economici in vendita nei negozi e on line. Per fare un esempio, sul sito di Bonprix un paio con cerniera in similpelle scamosciata con tacco basso costano 39,99 euro. Su La Redoute dei cuissardes con il tacco largo si trovano a 54,99 euro. Su Asos ci sono questi stivali in versione arricciata e tacco a spillo in vendita a 59,99 euro. Nel sito di Deichmann troviamo alcune proposte, tra cui al momento a prezzo scontato degli overknee in similpelle con tacco alto a 27,49 euro.

Come indossare i cuissardes

Gli stivali moda autunno inverno a meno di 60 euro si potrebbero comprare in questi siti o in altri. Girando per negozi in alternativa si possono anche provare acquistando il modello che calza meglio.

Questo tipo di scarpa si indossa per diverse occasioni. Per il giorno potremmo preferire cuissardes color cammello o bianchi o marroni con tacco basso. In autunno abbiniamo una mini, degli shorts in velluto o abiti casual. Sopra mettiamo un bel cardigan della nonna lavorato ai ferri, anch’esso in tendenza quest’anno. Questi stivali si possono anche abbinare ai comodi leggins o ai jeans skinny. Se vogliamo sfoggiarli di sera, preferiamo quelli neri in vernice o con glitter, ricami ecc. Il tacco stavolta sarà alto. Basterà poi un semplice tubino o una gonna plissettata corta. Per chi invece ama le lunghezze, gonne o vestiti avranno uno spacco laterale. Inoltre, invece del solito nero, osiamo ogni tanto un colore diverso in base al nostro outfit della serata.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i marchi e i siti indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)