La storia (e il sogno) di molti giocatori al Lotto o Superenalotto è quella di poter realizzare piccole somme che vengono poi reinvestite subito in un’altra giocata. Quali sono le probabilità di vincita al gioco del Lotto? Quali sono le combinazioni più convenienti da giocare? Ecco come si calcola la scommessa più conveniente per poter vincere al Lotto, basata sul calcolo delle probabilità!

Di strumenti per calcolare le probabilità di vincita al Lotto o al Superenalotto ne sono stati creati molti. Da quelli più tradizionali, come la traduzione dei simboli onirici in entità numeriche, a sistemi che cercano di avvalersi di un qualche presupposto scientifico. In effetti, pur essendo completamente affidata al caso, ogni vincita può essere soggetta a un calcolo approssimativo delle probabilità. Ecco dunque un trucco matematico per poter vincere al Lotto, almeno una volta e per pura soddisfazione, senza attendersi miracoli e senza farsene un’ossessione o una malattia. Va ricordato, infatti, che il gioco eccessivo può dare dipendenza e diventare, dunque, una dannosissimo comportamento patologico in grado di dissipare le nostre finanze.

Trucco matematico per poter vincere al Lotto

Quali sono le probabilità di vincita al gioco del Lotto? Quali sono le combinazioni più convenienti da giocare? Nel gioco del lotto abbiamo 90 numeri tra cui scegliere, e possiamo decidere di giocarne da un minimo di 1 al massimo di 10. Scelta la quantità di numeri da giocare, dobbiamo anche decidere su che combinazione puntare. Ad esempio, scegliendo di giocare 5 numeri, dovremmo riflettere sul fatto di puntare su ambo, terno, quaterna, cinquina. Giocando 5 numeri, per ipotesi, sul terno, quando vengono estratti 3 su quei 5 numeri, si vince l’importo corrispondente al terno. Attenzione, se ne venissero estratti solo 2, non sarebbe possibile vincere nulla, perché non abbiamo puntato sull’ambo.

Come capire quale sia la scommessa più conveniente?

Per capirlo, si può tentatare di matematizzare il gioco, creando un indicatore. Affinché il premio sia equo, in quest’ottica, il premio deve valere 1.000 volte la cifra scommessa. Questo viene definito “moltiplicatore”. Se il gioco è equo, probabilità di vincita e moltiplicatore devono essere uno il reciproco dell’altro.

Calcolo dei rendimenti delle giocate più comuni

Come si calcola il rendimento di un ambo secco? Si divide il numero delle probabilità con il numero dei casi possibili. Su 90 numeri abbiamo 4.500 ambi. Questo numero si ottiene considerando che, nella scelta dei due numeri da giocare, abbiamo 90 possibilità di indovinare il primo e 89 per il secondo. Così facendo però, stiamo contando ogni ambo 2 volte, dunque bisogna dividere ancora una volta la cifra a metà. Dunque, l’operazione è: 90×89:2.

Le combinazioni del Lotto si calcolano con il coefficiente binomiale

All’interno di questo intervallo, tutti gli ambi considerati favorevoli sono quelli che si possono formare con 5 numeri. Per chi volesse approfondire ulteriormente ed ha una buona buona dimestichezza con la matematica, è facile intuire che le combinazioni del Lotto si esprimono facilmente con il coefficiente binomiale.

