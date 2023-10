5 luoghi in cui ammirare Raffaello Sanzio a Roma, alcuni sono gratis ed è possibile vedere anche i quadri di Tintoretto e Caravaggio

Raffaello Sanzio è stato uno dei pittori più importanti della storia dell’arte italiana. Pittore e architetto del Rinascimento è nato a Urbino ed è morto a Roma agli inizi del 1500. Proprio a Roma è possibile ammirare i suoi capolavori. Ecco una piccola mappa da cui farci guidare.

La sua influenza sul Mondo occidentale è stata incredibile. Tutte le Accademie delle Belle Arti lo hanno preso come esempio indiscutibile a partire dalla metà dell’800. L’Avanguardia e l’Arte Contemporanea lo hanno adottato come pilastro e persino musica e cinema lo ritengono un perno fondamentale per la creazione di opere indimenticabili.

Roma è la città dei privilegi per chi ama mostre e gite, per chi adora girare riempiendo gli occhi di bellezza. E oltre ai tanti monumenti sparsi in ogni angolo, troviamo tantissime opere di grandi pittori che possiamo ammirare anche gratuitamente. Il primo posto in cui troviamo Raffaello Sanzio è la Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini. Troviamo la Fornarina, una presunta amante di Raffaello. La loro storia d’amore ha ispirato artisti e scrittori di ogni epoca. Il prezzo per visitare Palazzo Barberini e la Galleria è di 12 euro. All’interno troviamo anche Tintoretto, Caravaggio e Tiziano.

Capolavori da non perdere

Tra i 5 luoghi in cui ammirare Raffaello, i Musei Vaticani sono sicuramente tra i più faticosi. Ma anche tra i più affascinanti. All’interno troviamo le Stanze Vaticane dette Stanze di Raffaello. Nella Pinacoteca Vaticana invece troviamo un vero e proprio percorso con cui riscostruire attraverso le opere la vita artistica del pittore di Urbino. Gli adulti pagano 17 euro ma l’ultimo giorno del mese la visita è gratuita.

Le opere di Raffaello Sanzio si trovano anche alla Galleria Borghese. Ritratto Virile e Dama col Liocorno si trovano all’interno. Ma il pezzo forte è Deposizione Borghese considerato uno dei massimi capolavori del pittore tanto caro al papa Giulio II. Il prezzo del biglietto è di 13 euro ma all’interno possiamo ammirare anche opere di Caravaggio e Bernini.

Ingresso libero invece se decidiamo di ammirare Raffaello alla Chiesa di Santa Maria della Pace. All’interno della Sala delle Sibille si trova la cappella affrescata da cui possiamo capire l’enorme influenza che ebbe su di lui la Cappella Sistina affrescata da Michelangelo. È come se le sibille di Raffaello guardassero con sfida a quelle del suo rivale. Spesso la visita a Roma prevede un salto da fare assolutamente alla Cappella Sistina per ammirare uno dei più grandi capolavori della storia dell’umanità. Eppure Raffaello non era da meno rispetto a Michelangelo e la rivalità era vissuta in maniera molto intensa.

Ultima tappa è la Villa Farnesina in cui si trova una delle sue opere più famose cioè il Trionfo di Galatea. Il sito è stato utilizzato poi dal pittore per insegnare i suoi segreti agli allievi tra cui Giulio Romano e Giovanni da Udine. Il prezzo per visitare Villa Farnesina è di 10 euro. Roma nasconde tanti tesori, non sempre dobbiamo spendere per scoprirne qualcuno, soprattutto quando si tratta di Arte Rinascimentale.