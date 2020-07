Quando un comune cittadino ha intenzione di fare l’assicurazione si guarda intorno tra le varie offerte delle compagnie. Spesso ci siamo sentiti dire di dover per obbligo installare la scatola nera o black-box per sottoscrivere un’assicurazione. Ma a cosa serve, la scatola nera fa risparmiare?

Si tratta di un dispositivo di sicurezza che permette il monitoraggio e la registrazione dei parametri tecnici del mezzo e del comportamento del conducente. Il 23,4% dei contratti RC Auto stipulati negli ultimi tre mesi del 2019 in Italia hanno previsto questo dispositivo sulle auto. La diffusione della scatola nera o black-box è diffusa al Sud Italia dove si verificano con più frequenza incidenti stradali. Le compagnie assicurative hanno inserito questo dispositivo con la polizza per ridurre i costi legati a frodi e sinistri/incidenti.

I consumatori hanno risparmiato di più usandola?

La scatola nera come detto è utile per evitare truffe e dovrebbe garantire un risparmio per le compagnie. Il beneficio di prezzo riflette sul consumatore? Ci aiuta a capire meglio segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia. Dall’indagine svolta emerge chiaramente che la diffusione della scatola nera ha contribuito nel corso degli anni a ridurre i prezzi dell’RC Auto. I maggiori risparmi si notano nelle province dove i costi dell’assicurazione sono alti per via delle continue truffe messe a segno a discapito delle compagnie assicurative. Il deterrente della scatola nera in queste realtà funziona. Per fare un discorso ampio è lampante la stretta correlazione tra l’aumento della penetrazione della scatola nera tra i cittadini e la diminuzione del premio medio RC.

La scatola nera storia di un successo

La scatola nera o black-box rappresenta una soluzione efficace e di mercato per favorire conducenti virtuosi in aree del paese difficili sotto il profilo del rischio. Non è giusto che conducenti ligi e onesti debbano pagare in più per malfattori e opportunisti. La strada per equiparare i costi delle assicurazioni da Nord a Sud è ancora lunga. Questo tipo di strumento favorisce un’ulteriore riduzione della forbice di prezzi. La scatola nera fa risparmiare e soprattutto rende più responsabili i conducenti.