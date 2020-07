Perché Ennio Morricone è tra i più grandi musicisti di sempre.

Se ne è andato il 6 luglio 2020 il Maestro Ennio Morricone, il funerale celebrato in forma privata come desiderava. Nel toccante necrologio da egli stesso composto per salutare personalmente i propri cari, ha espresso grande amore e gratitudine. Ma anche estrema umiltà, spiegando che, con sua dipartita, non avrebbe voluto “disturbare”.

Un carattere forte e schietto, ma al contempo umile e riservato quello di Morricone, profondamente legato ai suoi affetti e in particolare alla moglie Maria.

La sua più grande passione è sempre stata la musica sinfonica, in cui si è distinto come sperimentatore e innovatore. È considerato in tutto il mondo tra i più grandi compositori della storia del cinema.

Perché Ennio Morricone è tra i più grandi musicisti di sempre?

Morricone ha composto più di 500 musiche per cinema e televisione, e più di 100 brani classici

Potremmo passare ore a ricordare quelle che sono tra le colonne sonore più amate della storia del Cinema. Maestro dalla fama indiscussa, ha collaborato con i più grandi registi a livello mondiale, legando il suo nome a molti capolavori assoluti.

Il primo riconoscimento ufficiale è il Nastro d’Argento del 1965 per la miglior colonna sonora: Per un pugno di dollari, di Sergio Leone. Da quel momento in poi lavora con innumerevoli autori e si cimenta a comporre musica per film, di ogni genere cinematografico.

Con l’amico Leone partecipa ai successivi titoli della Trilogia del dollaro, ma anche in C’era una volta il West, Giù la testa e C’era una volta in America.

Il primo Oscar è il Premio onorario alla carriera, nel 2007, ma era già stato nominato per ben 5 volte. Il primo Oscar per la miglior colonna sonora arriva nel 2016. Si tratta di The Hateful Eight, di Quentin Tarantino. Per lo stesso film si aggiudica anche il Golden Globe.

Il 2016 è anche l’anno in cui gli è attribuita la stella numero 2574 nella celebre Hollywood Walk of Fame.

Tra gli altri riconoscimenti tre Grammy Awards, quattro Golden Globes, sei BAFTA, dieci David di Donatello, undici Nastri d’argento, due European Film Awards, un Leone d’Oro alla carriera. Ha venduto oltre 70 milioni di dischi.

La grandezza dell’artista e dell’uomo

Dichiaratamente Morricone aspirava alla Musica Assoluta e ne privilegiava l’esecuzione in Sala di Concerto, dove ascoltarla per sé stessa, senza immagini.

Tuttavia anche scrivendo per il cinema, il Maestro non scendeva a compromessi e non avrebbe mai sacrificato il genio creativo al servizio dell’orecchiabilità. Amava comporre e dedicava ad ogni opera energia e dedizione. Si impegnava anche per la tutela e la valorizzazione del lavoro degli artisti di ogni categoria. Anche questo l’ha reso così grande e ha permesso ad un pubblico tanto vasto di conoscerlo e apprezzarlo.

Le sue musiche non hanno fatto da sottofondo alle immagini cinematografiche, hanno sublimato tale legame artistico penetrando nell’anima di tutti noi. Così che ci basta sentire poche note per risvegliare sensazioni ed emozioni indimenticabili.