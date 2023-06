La rilassante vacanza da sogno a 5 stelle di Cristiano Ronaldo: ecco la località turistica vicino la Costa Smeralda 

Mare limpido e azzurro per le vacanze lussuose del famoso calciatore Cristiano Ronaldo. Ecco dove è andato con tutta la famiglia per la pausa estiva.

Siamo pronti ad incontrare i nostri vip preferiti in giro per l’Italia? Non sono pochi i personaggi famosi che scelgono di trascorrere le proprie vacanze nelle coste o nell’entroterra, da soli o con tutta la famiglia. D’altronde il nostro paese ci offre scorci e paesaggi indimenticabili e per questo meta ambita dai turisti. Avremo molte possibilità di incrociare qualche volto noto in Costiera Amalfitana, a Capri, oppure in Toscana, a Viareggio e Forte dei Marmi. Richard Gere e Tom Cruise sarebbero stati avvistati sul Lago di Como, mentre George Clooney nella bellissima Marzamemi. Finito il campionato, per la pausa estiva, non sarà raro vedere passeggiare anche qualche calciatore di serie A in una località turistica. Molti di loro, per staccare la spina, optano per mete rilassanti sul mare, magari a bordo di un meraviglioso yacht.

La rilassante vacanza da sogno a 5 stelle di Cristiano Ronaldo a nord della Sardegna

Uno dei calciatori più famosi al Mondo, Cristiano Ronaldo, e tra i giocatori più ricchi, non si risparmia quando si tratta di vacanze. Sembrerebbe avere una passione per gli yacht di lusso, qualche anno fa ne ha acquistato uno da 27 metri, del valore di circa 6 milioni di euro. Un vero gioiello realizzato in fibra di carbonio, con 5 cabine e 6 bagni. Una soluzione ultra lussuosa per passare le vacanze con la sua amata Georgina e i suoi bellissimi figli.

Quest’anno avrebbe scelto di affittare una costosa ed elegante imbarcazione direttamente in Sardegna, insieme ad una villa dove soggiornare in piena tranquillità. Su Instagram appaiono le prime foto della rilassante vacanza da sogno a 5 stelle di Cristiano Ronaldo, a largo della Costa Smeralda, lontano dalla confusione. Lo yacht si è fermato anche in prossimità dell’isola di Tavolara, dove paesaggi e spiagge sono incantevoli, ed è d’obbligo un tuffo in acqua. Ronaldo adora la zona di Gallura, dove è stato più volte, a nord della Sardegna, pochi passi da Porto Cervo.

Le spiagge di Gallura con acque limpide

Non è un caso che il calciatore portoghese abbia scelto più volte come meta delle vacanze Gallura, un luogo meraviglioso con spiagge bellissime. Sabbia chiara e in certi punti anche rosa, mare azzurro e trasparente e rocce granitiche ricche di fascino, ecco le caratteristiche principali di questa zona. Da non perdere Santa Teresa di Gallura, la spiaggia di Rena Bianca, a ridosso del borgo, offre un panorama mozzafiato. La piccola caletta nascosta di Cala Spinosa, circondata da costoni di granito, è un vero spettacolo, per arrivarci bisogna seguire dei sentieri un po’ ripidi. Chi è alla ricerca di tranquillità potrà andare a Cala di Trana, una spiaggia selvaggia con mare caraibico e dune caratteristiche.