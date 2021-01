Avere un cane in casa rappresenta una gioia immensa. Un amico a quattro zampe, infatti, riesce a rendere la nostra vita piú bella, riempiendola d’amore. Ma, in alcune famiglie, é necessario ragionare prima di prendere un cane in casa. E soprattutto, in tantissimi chiedono le caratteristiche di razze specifiche, che possano adattarsi al proprio ambiente familiare. Beh, c’é un cane in particolare che si adatta fácilmente a ogni tipo di situazione e che, soprattutto, é dolcissimo. Perció, ecco la razza di cane piú mansueta e affettuosa che ci sia. E vogliamo soprattutto concentrarci su un cane di piccola taglia, perfetto per qualsiasi tipo di appartamento.

Ecco qual è la razza di cane piú tranquilla e affettuosa che ci sia

Bene, la razza di cane piú mansueta che ci sia é proprio quella del Carlino. Parlando infatti soprattutto di taglie piccole e medie, il carlino é il piú adatto per stare in una famiglia. Questo, per molti, potrebbe risultare quasi strano. Si tende, infatti, ad associare alle piccole taglie un atteggiamento irrequieto, nervoso ed esagitato. Ma in questo caso la realtá è tutt’altra. Il carattere del Carlino, infatti, lo rende perfetto per qualsiasi tipo di appartamento e famiglia. Soprattutto se in casa si hanno dei bambini!

Il carattere del Carlino

Il Carlino è probabilmente il cane di media o piccola taglia con il carattere piú docile e pacifico che ci sia in circolazione. Si tratta di un animale che adora avere rapporti soprattutto con anziani e bambini. Ama giocare e passare il tempo con la propria famiglia. Si tratta di un cane che non solo adora il relax, ma ne ha addirittura bisogno. E anche quando lo si porta a spasso, non crea assolutamente problema, e non é un cosiddetto “attacca brighe”. Perció, ecco la razza di cane piú tranquilla e affettuosa che ci sia!

