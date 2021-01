Vestirsi bene ed apparire perfetti per ogni occasione è un vero e proprio stile di vita. Ma quanto più grande è la soddisfazione quando, oltre a vestire bene, riusciamo a risparmiare sul portafogli? Gli Esperti di ProiezionidiBorsa illustrano quali sono i capi cheap che sembrano d’alta moda e su cui puntare.

L’importanza dei colori e delle geometrie

In questo periodo si parla tanto di armocromia e il colore vive ora una stagione di forza. Se vale anche per l’alta moda, con i capi poco costosi il colore è sempre fondamentale. Esistono, infatti, cromie che più di altre sono sinonimo di alta moda ed eleganza. Tra questi certamente l’avorio, l’écru, l’instancabile bianco e nero e le tinte tenui in genere.

Per un look estremamente azzeccato si può sfruttare la tinta unita o giocare con due colori a contrasto (vanno bene anche due differenti sfumature del medesimo colore). Anche le geometrie e le forme squadrate fanno immediatamente alta moda. Attenzione però che le geometrie non cadano nei punti in cui non va attirata l’attenzione.

Gli accessori fanno la differenza

I capi cheap che sembrano d’alta moda e su cui puntare? Certamente un medium dress delle tinte giuste per la propria stagione di appartenenza secondo l’armocromia. Sul mercato se ne trovano tantissimi di modelli e lunghezze differenti. Impreziosite i vestiti o con gioielli vistosi o con bottoni, chiusure e zip più particolari.

Il confine tra il cheap e l’alta moda lo segnano i dettagli. Poi la giacca bon ton che, abbinata a qualsiasi vestito, rende il look subito più importante. Anche una t-shirt bianca, con un jeans adatto e la giusta decolletè rende l’outfit alla moda.

Attenzione alla presentazione

Tra i capi cheap che fanno apparire alla moda ci sono anche i capi maschili. Un tailleur dal taglio mascolino e che poco evidenzia le forme fa subito Victoria Beckham. Giacca e pantalone non devono sagomare troppo il corpo, ma cadere liberi senza segnare alcuna forma. Con la decolletè l’outfit diventa deliziosamente raffinato; con le sneakers, invece, casual chic.