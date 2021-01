Quello dei capelli deboli è un problema molto diffuso. I capelli risentono non solo dell’alimentazione, ma anche dello stress. E anche gli ormoni giocano un ruolo importante nella salute del capello. Ecco come infoltire e risanare i capelli senza ricorrere a farmaci.

Come riparare e infoltire i capelli deboli con metodi naturali

Il problema dei capelli deboli spesso nasce per colpa di un’alimentazione sbagliata. Ma anche durante i cambi di stagione è facile perdere più capelli. O che si spezzino facilmente.

Se questo problema dura per tutto l’anno è sicuramente il caso di parlarne con il proprio medico. Perché le cause potrebbero dipendere da eccessivo stress o carenza di vitamine. Quindi potrebbe essere necessario prendere integratori specifici.

Ma si può cercare di rimediare alla situazione usando alcuni rimedi naturali

Uno tra tutti è l’uso di oli essenziali. I più efficaci sono l’olio d’oliva e l’olio di ricino.

L’olio d’oliva è ricco di omega 3. Per questo può essere utile per rinforzare i capelli. In più dà volume e quindi la capigliatura sembrerà più folta. L’ideale è usarlo sulle lunghezze dei capelli, mai alla radice. Lasciarlo in posa mezz’ora e poi risciacquare. Si può usare una volta a settimana.

L’olio di ricino è un olio ricco di proprietà. Nutre i capelli e li rende luminosi e corposi al tatto. A differenza di quello d’oliva si può anche applicare sul cuoio capelluto. Perché non lo renderà più grasso. Basterà versarne un po’ sul palmo e passarlo su punte e cuoio capelluto. Far agire per una mezz’ora e risciacquare. Per ottimizzare il risultato si possono tenere i capelli avvolti in un asciugamano.

Anche l’henné è un ottimo nutriente per i capelli. Per miscelarlo basterà seguire le indicazioni dell’erboristeria in cui lo si compra. Spesso si mischia a yogurt o limone. Meglio lasciarsi consigliare in base al tipo di henné acquistato.

Ed ecco come riparare e infoltire i capelli deboli con metodi naturali. L’importante è sempre risalire alla causa del problema. Se la caduta o la debolezza sono dovute a motivi medici, è il caso di consultare uno specialista.