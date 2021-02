Non tutti amano avere degli animali domestici nel proprio appartamento. Soprattutto se si tratta di un cane. Chi per mancanza di pazienza, chi per paura del caos, chi per amore della pulizia, ognuno ha le sue ragioni. Ma questo accade perché ancora non si conosce la razza di cane più dolce, simpatica e leale, facilissima da addestrare. Stiamo parlando del Bearded Collie, un divertentissimo amico a quattro zampe. Questo cane, docile ma al tempo stesso davvero intelligente e dinamico, è perfetto per qualsiasi tipo di casa.

Caratteristiche della razza

A prima vista, ci troveremo davanti a un cane di pelo lungo, con dei baffi che renderanno il suo aspetto simpatico per chiunque. Amato soprattutto dai bambini, il Bearded Collie è un cane perfetto per un appartamento. Giocherellone ma al tempo stesso docile, sa comportarsi nelle diverse situazioni e ama passare il proprio tempo con la famiglia. La bellezza del carattere di questa razza è che non dimostra quasi mai aggressività. Ovviamente qui c’è una precisazione da fare: i cani crescono anche in base all’educazione che ricevono! Ma diciamo, comunque, che nel suo caso, l’essere aggressivo non fa parte della sua indole. Si tratta di un cane molto ubbidiente ed allegro, perfetto per qualsiasi età.

Ecco come comportarsi con il Bearded Collie

Bisogna avere delle particolari accortezze con questa razza. Infatti, vedremo molto spesso il nostro cane rabbuiarsi e diventare triste se lo sgridiamo o lo trattiamo con sufficienza. Perciò, servirà mostrarsi fermi, ma con tatto e dolcezza. Essendo un cane piuttosto facile da addestrare, non servirà essere troppo severi. Mostrare un po’ di autorità sarà più che sufficiente. Sarà ideale portarlo spesso fuori, perché ama l’aria aperta, ma non disdegna comunque i pomeriggi a casa se in compagnia dei suoi cari.

Dunque, ecco la razza di cane più dolce, simpatica e leale facilissima da addestrare. Si tratta di un cane davvero perfetto per la famiglia, che porterà allegria e amore nella casa.

Approfondimento

