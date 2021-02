Quando facciamo la spesa, non sempre ci rendiamo conto che alcuni alimenti scadranno in una data molto vicina. E quando ce ne accorgiamo a casa, dobbiamo trovare un modo per sfruttarli prima del tempo. Soprattutto se la data prevista non è così lontana! Il primo consiglio sarebbe, ovviamente, quello di cercare di consumare tutto il cibo in fretta. Ma, se non dovessimo riuscirci, noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo fornire un consiglio molto utile. Infatti, ecco come sfruttare i cibi quasi scaduti che abbiamo in casa per realizzare dei piatti gourmet.

Come sfruttare il latte

Se il latte è vicino alla scadenza, dobbiamo assolutamente consumarlo prima che diventi acido. A questo scopo, potremmo, per esempio, realizzare una deliziosa besciamella da congelare per una cena futura. Oppure, possiamo usare quel latte per creare una buonissima crema pasticcera, con cui poi potremo guarnire bignè, torte e una vastissima quantità di dolci! Ma se dovessimo volerlo consumare al momento, potremmo preparare dei frullati, perfetti per una colazione diversa dalle altre, che consumeranno quasi tutto il latte in un batter d’occhio!

Avanzi di carne

Spesso ci ritroviamo a gettar via gli avanzi di carne, consapevoli che lasciandoli in frigorifero per troppi giorni andrebbero a male. Ma perché non riutilizzarli in maniera creativa in alcune ricette? Per esempio, potremmo utilizzare degli avanzi di hamburger per un ottimo panino per il pranzo. Oppure, possiamo sfruttare il maiale o il pollo per farcire dei deliziosi ravioli fatti in casa da proporre il giorno dopo a tutta la famiglia!

Ultimo ma non meno importante, il pane

Anche il pane ha una scadenza. Non è certamente segnata su tutti i tipi di pane, ma ci accorgiamo quando è ora di gettar via questo alimento. Quando iniziamo a sentire la pagnotta troppo cruda, infatti, sapremo che, probabilmente, dovremo buttarla. Oppure, possiamo trovare dei metodi alternativi per sfruttarla al massimo! Infatti, potremmo cucinare una buonissima pizza di pane o, in alternativa, una parmigiana di pane! Ma, per i più esperti, consigliamo anche di preparare una deliziosa panzanella. In questo articolo del nostro team, inoltre, potrete trovare altri utili consigli!

Dunque, ecco come sfruttare i cibi quasi scaduti che abbiamo in casa per realizzare dei piatti gourmet!