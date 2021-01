Decidere di prendere un cane e ospitarlo nella propria casa non è di certo una scelta da prendere a cuor leggero. Fido dipende dal padrone in tutto, e dal momento in cui entra nella nostra abitazione le abitudini e le esigenze di tutta la famiglia devono forzatamente cambiare. Il cane ha molti bisogni ed esigenze e, se non ci si ritiene pronti a fare dei sacrifici, forse sarebbe meglio rimandare. Detto questo, è altrettanto importante aggiungere come avere in casa un amico a quattro zampe sia un’esperienza indimenticabile, capace di arricchirci moltissimo.

Il carattere

Sono in molti ad informarsi bene su quale razza di cane possa essere più adatta a loro. Questo perché, nonostante abbiano delle esigenze e tanti impegni, non vogliono rinunciare all’incredibile esperienza che ospitare un cane regala. Sebbene il carattere cambia da esemplare a esemplare, è altrettanto vero che un ruolo importante in questo viene giocato dalla razza. A differenza della famiglia da cui provengono infatti, i cani presenteranno particolari caratteristiche.

Dalla razza che non perde molto pelo a quella che abbaia poco, sono tante le caratteristiche che possono essere differenti. In questo articolo vogliamo parlare di una razza tanto conosciuta quanto particolare. La sua stazza importante purtroppo allontana molti potenziali padroni, ma quello che si nasconde dietro l’apparenza, in questo caso, è strabiliante. Dunque ecco svelata la razza di cane più affettuosa e che sacrificherebbe la vita per il padrone.

Il San Bernardo

Il San Bernardo è una razza originaria della Svizzera. Di certo parliamo di un cane di taglia molto grande, infatti gli esemplari possono arrivare anche a novanta centimetri di altezza. Nonostante le imponenti dimensioni, questa razza si distingue per la sua dolcezza e per l’infinito affetto che riesce a dimostrare. Questi cani sono così speciali da distinguersi anche per il loro coraggio. Infatti è stato osservato come mettano a repentaglio la propria sicurezza per aiutare umani in difficoltà.

Non a caso il San Bernardo è solitamente il cane utilizzato nelle missioni di soccorso, soprattutto in ambito montano. L’incredibile sprezzo del pericolo che dimostra e il travolgente affetto che questo cane prova per il padrone rendono il San Bernardo veramente speciale. Ecco dunque la razza di cane più affettuosa e che sacrificherebbe la vita per il padrone.