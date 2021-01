Con l’inizio dell’inverno si iniziano a vedere tutte le conseguenze provocate dalle basse temperature. Il freddo infatti è responsabile di molti inconvenienti che accadono soprattutto in ambito domestico. Dai tubi che possono congelarsi, alla caldaia che fatica a funzionare, la lista ahimè è lunga. Se molti di questi problemi sono molto rari, o si risolvono mantenendo una temperatura mite dentro l’abitazione, ve ne sono altri più complicati. Fra questi il più temuto è certamente la comparsa di fenomeni quali l’umidità, la condensa e le muffe. Tra le cause principali di questi fenomeni infatti vi è proprio lo sbalzo termico che, con i riscaldamenti delle case sempre accesi, si fa sempre più importante.

I tanti rimedi

Le cause in realtà possono essere tante. Anche mettere lo stendino pieno di vestiti in una stanza per molto tempo può essere una causa di umidità, specialmente quella di risalita. Vivere in una casa con pareti umide e vetri pieni di condensa non fa ovviamente piacere a nessuno. Oltre al senso di sporcizia che una situazione del genere può trasmettere, non dobbiamo scordarci le implicazioni che questi fenomeni hanno sulla nostra salute.

Per tutti questi motivi infatti è necessario sbarazzarsi di umidità e muffe il prima possibile. È facile trovare moltissimi rimedi per combattere il fenomeno, alcuni efficaci altri meno. Inoltre, seguendo qualche consiglio, si può addirittura prevenirlo, evitando di doverci combattere quotidianamente. A tal proposito, oggi vogliamo svelare un metodo molto particolare che conoscono in pochissimi. Dunque ecco svelato come il nostro gatto può aiutarci ad eliminare l’odore di umidità.

La sabbia della lettiera

Anche se può sembrare incredibile, ospitare in casa un amico felino può aiutarci nel prevenire e nel combattere la formazione di umidità sui muri, e in generale nell’abitazione. Qualsiasi padrone di gatto infatti ha in casa una lettiera, utilizzata dal micio per fare i bisogni. Forse non tutti sanno che la sabbia della lettiera ha una capacità assorbente non indifferente, infatti riesce a trattenere l’umidità. Non a caso viene consigliato da molti, quando si vuole creare in casa un deumidificatore naturale, di utilizzare questa sabbia assieme al bicarbonato. Lasciando la lettiera in una stanza particolarmente umida, si potrà prevenire la formazione del fenomeno sui muri e non solo. Provare per credere. Dunque ecco svelato come il nostro gatto può aiutarci ad eliminare l’odore di umidità.