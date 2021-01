Per chi ama i legumi, ecco come preparare un perfetto ragù di lenticchie saporito e dal gusto avvolgente. Per quella che, prima di tutto, è una ricetta vegana e basata su ingredienti semplici e di facile reperibilità.

Partendo da una base rappresentata da mezzo chilo di lenticchie precotte, infatti, servono per la preparazione del ragù 750 ml di passata di pomodoro, due carote, due coste di sedano, due foglie di alloro, una cipolla, tre spicchi d’aglio, tre foglie di alloro. Nonché olio extravergine di oliva, brodo vegetale e sale e pepe giusto quanto basta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco come preparare un perfetto ragù di lenticchie saporito e dal gusto avvolgente

Passando alla preparazione, la prima cosa da fare, in una padella capiente, è quella di preparare il soffritto. Facendo rosolare l’aglio in olio extravergine di oliva, per poi cuocere a fiamma bassa aggiungendo le foglie di alloro, le carote tagliate a rondelle, il sedano a pezzettini e la cipolla tritata finemente.

Quando le verdure saranno appassite si possono aggiungere prima le lenticchie amalgamando al fine di insaporire con l’aggiunta pure di un pizzico di sale. E poi pure la passata di pomodoro al fine di cuocere per mezz’ora con il coperchio a fiamma bassa. Controllare la cottura per evitare che il sugo tenda troppo ad addensarsi.

Per evitarlo a metà cottura basterà aggiungere due mestoli di brodo vegetale. Per poi pepare ed aggiustare il sugo di lenticchie, eventualmente, con un altro pizzico di sale. Il ragù di lenticchie saporito e dal gusto avvolgente è ora pronto per i primi piatti, a base di pasta corta, ma anche come contorno sfizioso per secondi piatti a base di carne.

Se per il ragù, invece, si utilizzano le lenticchie secche e non quelle precotte, queste devono essere messe in ammollo il giorno prima e poi lessate a parte prima di aggiungerle in padella al mix di verdure ed alla passata di pomodoro.