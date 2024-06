La prossima direzione dei mercati? Focus su ENI

Quando i mercati, come quelli europei di settimana scorsa, scendono in poche sedute del 5%, solitamente per metabolizzare questo andamento tendono a muoversi nei successivi 3/5 giorni in una zona di lateralità. Wall Street invece, continua a mantenere direzione rialzista. Solitamente i mercati azionari internazionali sono correlati fra di loro con probabilità del 76%. Quale sarà la prossima direzione dei mercati? Al momento l’unica risposta plausibile potrebbe essere: continueranno a mantenere la stessa direzione se non ci sarà inversione. Ecco perchè pensiamo che Wall Street continuerà al rialzo e i mercati europei al ribasso. Questo, ribadiamo, fino a quando non si verificherà un’inversione. La prossima data rilevante sarà la scadenza del 27 giugno, setup rosso annuale calcolato con i nostri algoritmi.

Cosa farà ENI?

Le azioni negli ultimi giorni si sono mosse in area 13,60 euro. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 13,494 e il massimo a 15,57. L’Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato in laterale con divergenze ribassiste. Mancati rialzi nei prossimi giorni superiori all’ area di 14,158 (massimo dell’11 giugno) potrebbe portare i prezzi nelle prossime settimane verso 11,996 dove attualmente transita la media mobile a 200 settimane. Negli ultimi giorni i prezzi hanno toccato millimetricamente la media mobile a 400 giorni, e quindi, da quei livelli di minimo potrebbe essere plausibile un rimbalzo anche fino a 14,158. Intorno a questo livello si potrebbero decidere le sorti di queste azioni per quanto riguarda il breve termine.

Le raccomandazioni medie degli analisti come riportato dalle riviste specializzate sono le seguenti:

Accumulate con target a 16,94 euro. Quindi, in base a questi giudizi, ai livelli attuali le azioni sarebbero sottovalutate di circa il 25%.