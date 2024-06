5 cose da non fare se sei in vacanza a Dubai e negli Emirati Arabi

cosa non fare a Dubai

Dubai e gli Emirati Arabi Uniti rappresentano delle destinazioni turistiche affascinanti, rinomate per le loro architetture avanguardistiche, i centri commerciali di lusso e le esperienze uniche nel deserto. Tuttavia, queste meravigliose località presentano una cultura e delle leggi molto diverse da quelle occidentali, quindi per garantirsi una vacanza serena e priva di inconvenienti, è fondamentale comprendere e rispettare le normative e le usanze locali.

Scopriamo, allora, cinque comportamenti da evitare, ovvero le cose da non fare durante il vostro soggiorno a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

Cosa non fare a Dubai e negli Emirati Arabi per vivere una vacanza serena

Gli Emirati Arabi Uniti, inclusa Dubai, sono noti per la loro ospitalità e il rispetto delle tradizioni. Tuttavia, alcune abitudini e comportamenti comuni in altre parti del mondo potrebbero essere mal visti o addirittura illegali qui.

Ecco cinque cose da evitare assolutamente per godervi al meglio il tuo viaggio.

Mostrare affetto in pubblico

Gli EAU hanno leggi rigide in merito alle manifestazioni di affetto in pubblico. Baciarsi, abbracciarsi o tenersi per mano può essere considerato offensivo. Anche se siete sposati, è meglio limitare le manifestazioni di affetto ai luoghi privati. Gli atti di intimità in pubblico possono portare a multe salate o, nei casi più gravi, all’arresto.

Vestirsi in modo inappropriato

Il rispetto del codice di abbigliamento è essenziale. Anche se Dubai è più liberale rispetto ad altri Emirati, è comunque consigliabile vestire in modo conservativo. Le donne dovrebbero evitare abiti succinti e scollature profonde, mentre gli uomini dovrebbero evitare pantaloncini corti e canottiere in luoghi pubblici. Nei luoghi di culto, come le moschee, è necessario coprirsi adeguatamente: le donne devono indossare un velo e abiti che coprano spalle e ginocchia.

Consumare alcol in luoghi pubblici

Il consumo di alcol è regolamentato strettamente. L’alcol è disponibile solo in alberghi, bar e ristoranti autorizzati. Bere alcolici o essere visibilmente ubriachi in pubblico è severamente vietato e può portare a sanzioni severe. Se desideri consumare alcolici, fallo nei luoghi appositi e con moderazione.

Scattare fotografie a persone senza il loro consenso

Fotografare persone, specialmente donne, senza il loro permesso è considerato una grave violazione della privacy. Negli Emirati Arabi, la privacy è un valore fondamentale e le leggi a riguardo sono molto rigide. Prima di scattare foto a persone, chiedete sempre il permesso. Evitate anche di fotografare edifici governativi, aeroporti e installazioni militari, poiché è vietato e può portare a conseguenze legali.

Assumere comportamenti offensivi e/o blasfemi

L’uso di linguaggio offensivo, gesti volgari e insulti, anche online, è punibile per legge. Inoltre, la blasfemia contro l’Islam o qualsiasi religione è un reato grave. Commenti dispregiativi sulla famiglia reale, sulla politica o sulla cultura locale sono altamente sconsigliati e possono portare a gravi conseguenze, incluso l’arresto.

Dubai e gli Emirati Arabi Uniti, quindi, offrono un’esperienza di viaggio unica e indimenticabile, ma è essenziale rispettare le loro leggi e tradizioni per evitare inconvenienti. Conoscere e seguire le regole locali non solo vi aiuterà a vivere una vacanza serena, ma ti permetterà anche di apprezzare meglio la cultura e l’ospitalità di queste meravigliose destinazioni!