Hai mai desiderato di avere una casa al mare? Probabilmente sì, ma i prezzi troppo alti ti hanno fatto desistere e optare, piuttosto, per brevi vacanze in luoghi paradisiaci. Forse nemmeno immagini che esistono dei luoghi in cui acquistarne una costa davvero poco. In Puglia, infatti, c’è una località paradisiaca in cui è possibile comprare una casa di 45 metri quadri a soli 50.000 euro. Qual è? Scopriamolo a breve.

L’Italia è una delle più apprezzate mete di turismo, anche per le splendide spiagge su cui sorgono stabilimenti balneari noti per gli eccellenti servizi che offrono. A volte, però, sia i turisti che chi ha intenzione di acquistare una casa al mare sottovalutano alcuni posti meno noti ma comunque splendidi e in cui è possibile acquistare casa spendendo davvero pochi soldi.

In questo piccolo borgo paghi solo 50.000 euro per una casa sul mare

La località a cui ci stiamo riferendo, che è solo una delle tante, è Marina di Lesina. Si trova in Puglia ed è caratterizzata da acque cristalline e bianche spiagge. Una vera e propria perla spesso dimenticata dagli amanti del mare, ma che può rivelarsi il luogo perfetto per una famiglia alla ricerca di una casa al mare da pagare davvero poco rispetto agli standard.

Infatti, il costo di una di queste è spesso proibitivo per la maggior parte delle famiglie. La somma necessaria per acquistare una piccola casa a Marina di Leuca, invece, potrebbe suonare molto più ragionevole alle orecchie di molti oltre che accessibile. Dunque, in questo piccolo borgo paghi solo 50.000 euro per una casa sul mare.

Dove si trova

Marina di Leuca è la frazione di un piccolo comune pugliese, cioè Lesina, situato in provincia di Foggia. Si tratta di una località turistica colma anche di divertimenti adatti a famiglie con bambine, come il noto Acquafantasy, uno dei più grandi parchi acquatici del Sud Italia.

Inoltre, da lì si possono raggiungere facilmente le Isole Tremiti e visitare il Parco Nazionale del Gargano, noto per essere un vero e proprio paradiso naturale.

