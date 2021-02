Ecco come possiamo rimuovere quegli orribili peli dal naso

Un problema antiestetico molto diffuso, soprattutto tra gli uomini, sono i peli nel naso. I peli sono presenti per un motivo preciso e razionale: funzionano come un filtro naturale in grado di pulire l’aria che respiriamo. Come un filtro trattengono lo sporco e le impurità dell’aria. Una quantità di peli limitata è naturale, ma se i peli fuoriescono copiosi forse è meglio correre ai ripari. Oltre ad essere brutti possono anche causare irritazioni.

Oggi vedremo come possiamo rimuovere quegli orribili peli dal naso.

La cera brasiliana

Negli ultimi dieci anni nel mondo della depilazione c’è stata una vera e propria rivoluzione. Con l’arrivo della resina brasiliana la ceretta classica è cambiata moltissimo. Ora si può depilare senza usare le strisce di carta ma applicando direttamente la cera sulla pelle. Questa tecnica è sempre più diffusa perché garantisce una resa ottima e una precisione superiore alla tecnica classica.

La resina è perfetta perché può essere applicata in qualsiasi zona del corpo, ance quelle più irraggiungibili. Si modella perfettamente e permette una depilazione più rapida e meno dolorosa,

Per rimuovere i peli nel naso potremo avvolgere un cotton fioc dentro a della resina calda e inserire il bastoncino di cotone nella narice. Dopo aver aspettato qualche secondo che la cera si indurisca potremo estrarre il cotton fioc con un colpo secco. I peli resteranno attaccati alla resina e in un colpo solo avremo risolto questo antiestetico problema.

Dopo questa operazione potremo passare sulla zona depilata della crema idratante lenitiva.

Grazie a questa tecnica, semplice ed economica possiamo depilare le narici e apparire più belli. Possiamo realizzarla in casa oppure in un centro estetico, ma questa è la migliore tecnica per rimuovere i peli dal naso.

