Come ottenere gratuitamente spugne ecologiche, naturali e ipoallergeniche? Semplice, basta piantare la luffa. Ecco la pianta da coltivare per risparmiare sulle pulizie.

Come coltivare la luffa sul balcone o nell’orto

La luffa è una pianta rampicante, molto simile a una zucca. Appartiene, infatti, alla famiglia delle cucurbitacee. Il frutto che produce, però, assomiglia più che altro a una zucchina. Proprio come le zucchine, i frutti della luffa sono commestibili. Il sapore, però, è piuttosto amaro. Non è dunque per mangiarla che si coltiva la luffa. Piuttosto, la si pianta per una caratteristica molto particolare: se ne ricavano delle spugne vegetali. Queste sono ottime sia per la cura del corpo, che per quella della casa. La luffa è dunque la pianta da coltivare per risparmiare sulle pulizie!

Le spugne vegetali si possono trovare anche in commercio, ma chi ha il pollice verde può cimentarsi nell’auto-produzione. La buona notizia è che non serve necessariamente un orto: la luffa può crescere anche sul balcone. In questo caso, è necessario un vaso di almeno 30 cm di diametro e 40 cm di profondità. Nell’orto, invece, le piante di luffa vanno tenute ad almeno mezzo metro di distanza le une dalle altre. In entrambi i casi, bisogna assicurarsi che la pianta abbia un sostegno su cui arrampicarsi. La semina avviene a inizio primavera.

Come ricavare la spugna di luffa a partire dai frutti

Una volta che la pianta ha dato frutti, come trasformarli in pratiche spugne gratuite? Basta seguire questi passaggi:

a) raccogliere i frutti quando la buccia diventa marrone (dopo circa 5-6 mesi dalla semina);

b) lasciarli seccare per un paio di giorni in un luogo fresco e asciutto;

c) tagliare il picciolo;

d) scuotere il frutto per rimuovere i semi (possono essere conservati per piantarli);

e) sbucciare la luffa;

f) mettere le spugne in ammollo in acqua tiepida e bicarbonato di sodio per circa dodici ore (per eliminare le impurità e sbiancarle);

g) tagliare il frutto in modo da ottenere delle fette di circa 2-3 cm di spessore.

Le spugne naturali sono pronte per essere utilizzate!

Approfondimento

Quanto risparmio con i detersivi fai-da-te della nonna