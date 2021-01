Per chi in cucina non butta mai via niente, ecco 3 ricette prelibate per cucinare gli albumi avanzati delle uova a colazione. Dal dolce al salato, infatti, l’albume d’uovo può essere prima correttamente conservato. E poi consumato la mattina a colazione unito anche ad ingredienti per un pasto all’americana.

Dai biscotti con la frutta secca che si possono realizzare con una ricetta molto semplice, agli albumi d’uovo al microonde. E passando per la frittata a colazione con i dadini di prosciutto cotto.

Ecco 3 ricette prelibate per cucinare gli albumi avanzati delle uova a colazione

Biscotti agli albumi con frutta secca. L’albume d’uovo avanzato, che è ideale per la preparazione dei dolci, si può unire alla frutta secca. Per esempio, alle mandorle, alle noci e ad una manciata di nocciole. E ciò al fine di creare un impasto con lo zucchero e magari con l’aggiunta di cioccolato ridotto a scaglie. Aiutandosi con delle formine, i biscotti saranno pronti in appena un quarto d’ora con il forno statico già preriscaldato a 180 gradi centigradi.

Albumi al microonde. Per chi non ama i fritti, in un recipiente idoneo per la cottura al microonde, basterà versare gli albumi sbattuti. Con l’aggiunta di formaggio parmigiano grattugiato, pepe, un pizzico di sale e un filo di olio extravergine di oliva. Con la funzione “crisp” attiva, nel forno a microonde basteranno giusto cinque minuti di cottura.

Frittata di albumi e prosciutto. Per chi, invece, non resiste al piacere della frittata, gli albumi d’uovo avanzati si possono unire in padella ai dadini di prosciutto cotto rosolati con un filo d’olio extravergine di oliva. Per dare consistenza al piatto, inoltre, dopo aver sbattuto gli albumi, oltre ad un pizzico di sale e pepe, si possono aggiungere pure formaggio grana e carote tagliate a listarelle. E anche un trito di erbe aromatiche. In questo modo l’esplosione di gusto già al mattino sarà davvero assicurata.