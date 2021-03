Quando non può proprio più occuparsi della casa lo Stato sociale le viene incontro. La pensione o la rendita fino a quasi 1.300 euro per la casalinga in queste situazioni.

ProiezionidiBorsa quest’oggi realizza una mini guida sulle alternative socio previdenziali che aiutano la casalinga infortunata. Nonché disabile o inabile.

Spesse volte ProiezionidiBorsa ha evidenziato l’importanza del ruolo rivestito dalle casalinghe. Che ogni giorno si prendono cura del nucleo familiare e dell’ambiente domestico.

Proprio per l’importanza rivestita, è previsto l’obbligo di assicurarsi contro gli infortuni per chi svolge lavoro di cura della famiglia. Oltre che degli ambienti domestici.

In alcuni casi, se si verifica l’invalidità a causa di un infortunio domestico, la casalinga può ricevere una copertura quasi fino a 1.300 euro al mese. Qualora la casalinga, con invalidità, versi in condizioni di disagio economico, può avere diritto alla pensione di invalidità o inabilità civile.

Vediamo i casi che possono verificarsi nella realtà.

È prevista la pensione di invalidità civile, qualora la casalinga, a seguito di infortunio o malattia, riporti un’invalidità dal 74% al 99%.

Nei casi in cui la casalinga, a seguito di infortunio o malattia, riporti un’invalidità pari al 100%, potrà ottenere una pensione di inabilità civile.

Al compimento dei 67 anni, la prestazione si converte in assegno sociale sostitutivo.

La copertura assicurativa INAIL per le casalinghe, tutela dal rischio di infortuni domestici. Se a causa dell’infortunio domestico, la commissione medica accerti un’invalidità tra il 6% e il 15% si corrisponde una prestazione, una tantum, di 300 euro.

Se dall’infortunio, derivi un’inabilità al lavoro pari o superiore al 16% viene corrisposta una rendita vitalizia. La rendita oscillerà da un minimo di 106.02 euro, per inabilità del 16%, ad un massimo di 1.292,90 euro per inabilità del 100%.

