Su GEOX continuiamo a puntare al raddoppio delle quotazioni già nel corso del 2021. Andiamo a mantenere il polso della situazione dopo le nostre raccomandazioni degli ultimi mesi.

In data 25 novembre, il nostro Ufficio Studi ha inserito nella propria watchlist al prezzo di 0,676 il titolo GEOX. La società che capitalizza in Borsa circa 203 milioni di euro, produce e commercializza abbigliamento e scarpe in diverse aree geografiche.

Il titolo (MIL:GEO), dopo che da inizio anno ha segnato il minimo a 0,736 ed il massimo a 0,847, ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 marzo al prezzo di 0,818 in rialzo del 2,89% rispetto alla seduta precedente.

Cosa attendere da ora in poi?

Analisi sommaria dei bilanci degli ultimi anni

Si prevede che i ricavi cresceranno del 5,96% all’anno. Le raccomandazioni degli altri analisti (2 giudizi) stimano un prezzo obiettivo a 0,70 e quindi in base a questi consigli i prezzi attuali sono sopravvalutati. Il nostro Ufficio Studi, dopo aver normalizzato i bilanci degli ultimi anni e proiettato ricavi e utili, calcola un prezzo di fair value intorno ai 2 euro per azione. Questo significa che fra i prezzi correnti e l’obiettivo indicato insiste un gap del 144,49%.

C’è da ricordare che le quotazioni del titolo, nell’anno 2007 hanno toccato il massimo al prezzo di 11,63 e da questo livello è iniziata una carambola ribassista che sembra aver trovato bottom pluriennale nell’anno 2020 al prezzo di 0,45.

La nostra strategia di investimento

Per chi ha comprato il titolo come da nostre indicazioni precedenti il consiglio è di mantenere con stop loss di lungo termine a 0,735 ed obiettivo primo a 1,34 da raggiungere in 3/6 mesi. L’obiettivo di massimo per il 2021 è posto in area 1,70/1,82. Per chi vuole comprare ai prezzi attuali, deve attenersi agli stessi livelli operativi

Continuiamo a ritenere l’investimento su questo titolo una grande opportunità. Come al solito si procederà per step.