Insalata di pollo senza maionese: cremosa e gustosa con la ricetta di Anna Moroni, prepararla costa meno di 10 euro

D’estate cerchiamo di portare a tavola piatti leggeri, freschi e sfiziosi. Le temperature torride di queste settimane non invogliano a cucinare e proprio per questo siamo sempre alla ricerca di nuove idee. A tal proposito, oggi vogliamo proporti una ricetta tipicamente estiva, ma nella versione di Anna Moroni.

Le insalate sono un vero e proprio must della stagione estiva. Fresche, salutari e veloci da preparare, queste sono ideali sia per il pranzo sia per la cena. Con questo articolo, oggi parleremo dell’insalata di pollo, un piatto freddo, completo e molto gustoso. Il protagonista è il pollo che, tradizionalmente, si prepara facendo bollire la carne e poi la si impreziosisce con diverse verdure e con la maionese. Ovviamente, ne esistono numerose varianti tutte da sperimentare. Oggi ti proponiamo la versione di Anna Moroni, volto noto della TV italiana ed esperta di cucina. Dunque, mettiamoci ai fornelli!

Insalata di pollo senza maionese: ecco tutti gli ingredienti che servono

2 petti di pollo lessati;

2 cipolle;

100 g di noci sgusciate;

100 g di Grana Padano;

4 peperoncini;

8 fette di pancarrè;

2 spicchi d’aglio;

1 cucchiaino di curcuma;

sale q.b.;

un po’ di brodo vegetale.

Per guarnire useremo:

4 foglie di lattuga;

4 patate lesse;

50 g di olive nere;

2 uova sode.

L’insalata di pollo come non l’hai mai preparata: pochi passaggi per un risultato incredibile

Per lessare il pollo, mettilo in abbondante acqua leggermente salata e fallo cuocere per almeno 40 minuti. Attenzione perché dovrà essere cotto alla perfezione. A parte, nel frattempo, fai bollire anche le patate e le uova sode. Pela le cipolle, tagliale a rondelle e falle rosolare in padella con l’olio extravergine d’oliva. Trita i peperoncini, uniscili alle cipolle insieme all’aglio e aggiusta di sale. Nel mixer frulla le noci e il composto preparato in padella. Spezzetta il pollo e mettilo in padella. Versaci sopra il composto di cipolle e noci e insaporisci il tutto con la curcuma e il formaggio grattugiato. Se la pietanza risulta asciutta, aggiungi un po’ di brodo vegetale.

Fai tostare le fette di pancarré e nel mentre prepara il piatto da portata. Adagiaci sopra le foglie di lattuga lavate ed asciugate, taglia le patate lesse a fette e usale per guarnire il piatto. Metti il pollo con la sua salsa sul piatto e decora il tutto con le olive e le uova sode dopo averle sgusciate e sbriciolate.

Come conservare questo gustoso piatto e per quanto tempo

Questa insalata di pollo senza maionese è succosa e cremosa grazie alla salsa che crei nel mixer. Devi sapere che puoi conservarla al massimo per due giorni nel ripiano più basso del frigorifero, dopo aver trasferito gli avanzi in un contenitore ermetico. Preparane qualche porzione extra e portala a lavoro per il pranzo: il gusto è garantito!

Preparare questa insalata costa poco perché il pollo è tra le carni più economiche e gli ingredienti che userai per darle sapore sono piuttosto modesti. Patate, cipolle, lattuga e noci sono ingredienti economici: in tutto spenderai meno di 10 euro.