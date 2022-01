Le festività natalizie hanno messo a dura prova la maggior parte delle persone. Tra un pranzo e una cena, infatti, non è raro ritrovarsi alla fine delle feste appesantiti.

Tra i buoni propositi per il nuovo anno non possono, quindi mancare quelli legati alla dieta e all’esercizio fisico.

Da sempre, infatti, è da segnalare la volontà di rimettersi in forma magari iscrivendosi in palestra.

Gli ultimi anni, tuttavia, ci hanno insegnato che non è sempre possibile iscriversi in palestra per mantenersi in forma.

Molto potranno anche gli esercizi fatti direttamente in casa. Ovviamente essere seguiti da un esperto potrà essere di aiuto per evitare strappi oltre a problemi a livello della schiena o articolare.

Per questo motivo, benché semplici, si tratta di esercizi adatti principalmente a coloro che praticano o hanno già praticato esercizio fisico in passato.

Si andrà a scrivere di 3 esercizi diversi, uno per la parte superiore del corpo, uno per gli addominali e l’ultimo per far lavorare la zona dei glutei. Oltre a questi sicuramente si potrà trarre giovamento dalla camminata e da sport come il nuoto.

Ecco 3 esercizi semplici ma efficaci per tornare in forma dopo pranzi e cene senza palestra

Il primo esercizio che si andrà ad illustrare è per la parte superiore del corpo. Utilizzando come peso una bottiglia di acqua piegare i gomiti ad angolo retto per poi stendere le braccia.

Le ripetizioni dovranno essere 20 per 3 serie, riposo di 10 secondi tra una serie e l’altra.

Per fare lavorare gli addominali, invece ci si dovrà distendere sul pavimento utilizzando un materassino.

Tenere le scapole leggermente alzate dal pavimento e piegare le ginocchia verso gli addominali per poi distendere le gambe.

Mentre si espira stendere gli addominali e ripetere 15 volte per 3 serie. Dopo alcune settimane si cominceranno a notare addominali più tonici.

Da ultimo i glutei che potranno essere rassodati spingendo la gamba verso l’alto. Inginocchiarsi su un tappetino ed eseguire con molta calma l’esercizio che consiste nell’alzare la gamba verso l’alto.

Procedere 15 volte per 3 serie a seconda dell’allenamento di ognuno.

Si tratta di esercizi molto semplici che se eseguiti due o tre volte alla settimana possono portare a dei risultati concreti.

Ci vorrà, ovviamente, costanza dal momento che è difficile vedere risultati senza allenamento quasi quotidiano.

La regola è non avere fretta dal momento che per ottenere risultati duraturi nel tempo è necessario avere pazienza. Ecco, quindi, 3 esercizi semplici ma efficaci per tornare in forma dopo pranzi e cene senza palestra.