La bella stagione porta con sé il caldo e la voglia di mare. A volte, però, può capitare che ci si annoi anche in spiaggia e non si sappia cosa fare.

Ecco perché se si amano i giochi sulla sabbia e si cerca una valida alternativa alle solite biglie o al beach volley, questa attività fa al caso nostro.

È un passatempo molto coinvolgente, del quale non si rimarrà delusi. La nuova moda che farà impazzire gli italiani è questo gioco americano semplice e divertente da praticare in spiaggia con tutta la famiglia.

Il Ladder golf può diventare la nuova droga dell’estate

Chi ha mai sentito parlare del Ladder golf o Ladder toss? Forse in pochi. Infatti, è un simpatico gioco diffuso negli Stati Uniti, ma ancora poco praticato nel nostro Paese. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo renderlo noto al pubblico, perché è davvero coinvolgente. Basta un semplice kit e poche regole e saremo subito pronti per divertirci con chi ci pare!

Il necessario per iniziare una partita

Giocare a Ladder golf è facile e non richiede abilità speciali. Sebbene si pratichi soprattutto sull’erba, anche la spiaggia può essere il luogo ideale.

L’indispensabile per una partita sono delle “bolas”, due sfere legate assieme con una cordicella, e un bersaglio a forma di scaletta. Le palline utilizzate sono solitamente da golf, ma vanno bene anche quelle da tennis o di plastica. I set da Ladder golf si trovano facilmente sui maggiori siti di e-commerce.

Come si gioca in poche parole

Lo scopo del gioco è lanciare le bolas e farle cadere su uno dei tre gradini della scaletta. Il bersaglio va posizionato a circa 5-6 passi di distanza da noi. Si gioca da 2 a 6 giocatori, uno contro uno o a squadre.

L’obiettivo è realizzare esattamente 21 punti, né più né meno. Solitamente si assegnano i punti in ordine crescente (1, 2 e 3) dal gradino più alto a quello più basso. Si può anche tentare di centrare e far cadere le bolas già lanciate dagli avversari, per togliergli i punti realizzati. È davvero facile e intuitivo!

Ecco dunque perché la nuova moda che farà impazzire gli italiani è questo gioco americano semplice e divertente da praticare in spiaggia con tutta la famiglia.