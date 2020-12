Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti quanti abbiamo sentito parlare della mirra, ma in pochi sappiamo realmente di cosa si tratti.

La mirra è una resina aromatica estratta da un albero nativo della Penisola Arabica e del Corno d’Africa, il Commiphora myrrha.

La mirra viene secreta dal tronco di questo albero e viene lasciata colare sino a che si secca e poi viene raccolta. Si presenta in grani di colore arancione dorato ed emana naturalmente il suo tipico profumo.

Usi antichi della mirra

La mirra è conosciuta ed utilizzata sin dai tempi antichissimi. Si tratta di una sostanza dalle comprovate proprietà curative ma le si attribuiscono anche misteriose proprietà magiche. È da sempre molto apprezzata sia per le sue caratteristiche antisettiche che per quelle aromatiche.

La mirra era uno degli ingredienti utilizzati dagli imbalsamatori nell’antico Egitto per evitare che le mummie si decomponessero.

Dalla Bibbia sappiamo che era componente degli oli sacri usati nelle cerimonie e anche un profumo.

Come tutti ricordiamo, nel Vangelo è uno dei doni portati dai Re Magi a Gesù Bambino, assieme all’oro e all’incenso.

Dove comprare la mirra, questa misteriosa sostanza che viene dall’Oriente

In molte erboristerie e negozi etnici possiamo comprare la mirra pura in grani, solitamente utilizzata per profumare l’ambiente.

In farmacia ed in erboristeria possiamo trovare l’olio essenziale di mirra. Può venire utilizzato per curare disturbi del cavo orale date le sue portentose proprietà cicatrizzanti.

Come utilizzare la mirra

Come abbiamo visto ci sono molti modi per utilizzare la mirra, ma in questo articolo vi spieghiamo come poter usare la mirra in grani come alternativa all’incenso.

Bisogna procurarsi un carboncino circolare di quelli usati per bruciare l’incenso ed accenderlo sul fuoco. Raccomandiamo di fare molta attenzione a non scottarsi col fuoco.

Una volta che il carboncino sarà incandescente basta metterlo dentro ad un posacenere o a un contenitore ignifugo e sistemare qualche grano di mirra sul carboncino.

Ora la mirra brucerà e rilascerà il suo tipico ed intensissimo odore.

Lasciamo che la mirra, questa misteriosa sostanza che viene dall’Oriente, avvolga col suo profumo esotico la nostra casa.