La gengivite, ovvero l’infiammazione delle gengive, può essere davvero fastidiosa e dolorosa. Per fortuna, è possibile prevenirla e alleviarla senza farmaci. Ecco i migliori rimedi naturali per gengive gonfie e sanguinanti.

Le sostanze naturali che alleviano i sintomi

Ci si accorge di avere un’infiammazione quando le gengive appaiono più rosse del solito, gonfie e sanguinanti. In più, si può soffrire di alitosi o percepire uno strano sapore in bocca. Attenzione, però: se il sapore è metallico potrebbe trattarsi di queste altre malattie. Se si pensa di soffrire di gengivite, è meglio rivolgersi a un dentista. Ma, nel frattempo, è possibile alleviare il fastidio: ecco i migliori rimedi naturali per gengive gonfie e sanguinanti.

Innanzitutto, massaggiare le gengive con un dito può dar sollievo dalla sensazione di dolore e prurito. Meglio ancora se lo si fa applicando del gel di aloe vera. Questa sostanza, infatti, ha proprietà antinfiammatorie e lenitive. Lo conferma uno studio scientifico sulla parodontite. Inoltre, al posto del collutorio, si possono fare dei risciacqui con sostanze naturali:

a) infuso di malva;

b) infuso di camomilla;

c) tintura di mirra;

d) acqua e sale;

e) tè nero;

f) olio essenziale di Tea Tree;

g) estratto di mirtillo.

Prevenire la gengivite con l’alimentazione e una corretta igiene orale

La principale causa della gengivite è una scarsa igiene orale. Per prevenire quest’infiammazione, e farla passare più in fretta, è dunque indispensabile prendersi cura dei propri denti. Bisogna lavarli per almeno due minuti, dopo ogni pasto. Tuttavia, per evitare che l’infiammazione peggiori, è meglio passare a uno spazzolino a setole morbide. È importante anche ricordarsi di cambiarlo quando è rovinato. Inoltre, occorre evitare di spazzolare i denti troppo aggressivamente.

Ci sono altre abitudini quotidiane che aiutano contro la gengivite. In particolare, è importante mangiare frutta e verdura contenenti vitamina C e vitamina E. Queste sostanze antiossidanti, infatti, aiutano a contenere il sanguinamento. Oltre ad avere numerosi benefici per l’organismo, quindi, una dieta sana aiuta anche a ritrovare il sorriso!