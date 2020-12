Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Esiste una tipologia di zucca chiamata Hokkaido, come l’isola da cui proviene. Tra le sue particolarità, la buccia commestibile e il sapore simile a quello delle castagne, da cui prende il nome con cui è conosciuta in Italia: zucca castagna. Inoltre, contiene vitamina A, C e B, numerose fibre e calcio, potassio e ferro. Quindi, come cucinarla?

Come cucinare la zucca Hokkaido, ricca di fibre e vitamine

Tagliarla a cubetti e arrostirla

La prima opzione è forse quella più ovvia. La si può tagliare a cubetti, spargerci sopra un filo d’olio e una spolverata di sale e cannella. Per poi infornarla. Il risultato sarà squisito.

Preparare dei dolci

Strano ma vero, la zucca può essere utilizzata anche per preparare dei dolci. Ad esempio, dei muffin con zucca e gocce di cioccolato. Oppure, un budino dolce. Per prepararlo, serve la purea di zucca, del latte, dell’estratto di vaniglia, la cannella e un pizzico di noce moscata. Ecco come fare.

Ingredienti

2 cucchiai di amido di mais;

1 uovo;

6 cucchiai di zucchero;

mezza tazza di purea di zucca;

1 cucchiaino di estratto alla vaniglia;

mezzo cucchiaio di cannella;

1 pizzico di noce moscata;

1 pizzico di sale.

Procedimento

Sbattere uovo e latte in una ciotola.

Mescolare lo zucchero e l’amido di mais in un pentolino e cuocerlo a fuoco medio-basso.

Versare al suo interno latte e uovo a filo e mescolare a mano a mano.

Lasciar trascorrere due minuti di tempo e poi spegnere il fuoco.

Aggiungere il resto degli ingredienti e mescolare.

Cuocere a fiamma bassa per altri 5 minuti.

Spegnere il fuoco e lasciar intiepidire il budino, per poi servirlo.

Zucca Hokkaido ripiena al forno

Una ricetta tipicamente autunnale, che prevede castagne, provola e fontina tra gli ingredienti principali. Prepararla richiede un’ora di tempo.

Ingredienti per due persone

1 zucca Hokkaido;

50 g di provola dolce;

50 g di fontina;

6 castagne;

q.b. rosmarino, sale e timo;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva.

Procedimento

Pulire la zucca, tagliarla a metà e purlia.

Estrarre un po’ di polpa dal suo interno utilizzando il cucchiaio.

Tagliare la polpa a pezzetti e farla lessare per 10 minuti in acqua salata.

Far cuocere le due metà in forno preriscaldato a 200° per 20 minuti.

Lavare le castagne ed inciderle.

Lasciarle a lessare per 25 minuti di tempo.

Scolarle e poi sbucciarle.

Scolare la polpa di zucca e versarla in una terrina.

Aggiungere il rosmarino, il timo, le castagne e la provola e la fontina tagliate a cubetti.

Mescolare gli ingredienti e usarli per farcire le mezze zucche.

Far cuocere in forno le mezze zucche ripiene per altri 15 minuti.

Farle raffreddare per pochi minuti e servirli.

Preparare una vellutata

Dopo aver tagliato in pezzi una zucca Hokkaido, tagliarla in pezzi e bollirla fino a farla ammorbidire. In seguito, non resta che speziarla e metterla in un frullatore, per poi aggiungere un filo di olio e qualche foglia di rosmarino.

Quindi, ecco alcuni modi per cucinare la zucca Hokkaido, ricca di vitamine e di fibre.