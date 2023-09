Un mucchio di quattrini e amore da sogno per 3 segni zodiacali fortunati: l’oroscopo cinese dal 25 settembre all’1 ottobre

Cosa prevede l’oroscopo cinese per la settimana che va dal 25 settembre al 1 ottobre 2023? Scopriamolo subito.

L’oroscopo cinese prevede particolare fortuna per alcuni segni zodiacali nel corso della settimana che è appena cominciata.

Chi saranno i fortunati? Lo scopriremo a breve. Prima di tutto, cerchiamo di capire come funzioni questo particolare oroscopo. I segni zodiacali sono diversi da quelli a cui siamo abituati e soprattutto si assegnano in base all’anno lunare e non al mese di nascita. Come quelli della nostra tradizione, sono 12 e si ripetono per l’appunto ogni 12 anni.

Un mucchio di quattrini e amore da sogno per 3 segni zodiacali fortunati: il Bue (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

L’oroscopo cinese sostiene che i nati sotto questo segno avranno una settimana molto importante dal punto di vista dell’amore.

Infatti i single avranno ottime possibilità di fare nuovi e interessanti incontri, nonché di attirare le persone più adatte a loro. Indossare un amuleto in topazio verde potrebbe incrementare la fortuna in amore di questo segno nel corso della settimana.

Il Bue avrà anche l’opportunità di fare interessanti incontri anche a lavoro e di cogliere opportunità che potranno portargli grandi guadagni.

Il Coniglio (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035)

È la settimana giusta in cui organizzarsi con il proprio partner per fare qualche cosa di nuovo, che si tratti di un piccolo viaggio o di sperimentare un’attività inedita. Ciò porterà grande gioia alla coppia e ne rafforzerà il legame.

Una promozione a lavoro potrebbe giungere inaspettata per questo segno, che avrà anche una più che discreta fortuna negli investimenti. L’importante è mettersi in gioco. L’universo lo aiuterà premiando la sua audacia.

La Capra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Durante questa settimana, la Capra attrarrà la persona destinata ad essere la sua anima gemella. L’importante, per lei, sarà aprirsi a nuove possibilità e non precludersi nulla. Avere una mentalità aperta, pertanto, sarà di vitale importanza.

Dal 25 all’1 ottobre la Capra farà anche importanti passi in avanti dal punto di vista economico. Potrebbe essere il momento giusto per considerare di fare degli investimenti che, in futuro, gli porteranno grandi guadagni. Dovrà usare questo momento anche per acquisire nuove skill tramite seminari o corsi. Torneranno presto utili.

Come abbiamo visto, quindi, dal 25 settembre all’1 ottobre ci saranno un mucchio di quattrini e amore da sogno per 3 segni zodiacali.

