La classifica delle migliori colombe pasquali da comprare al supermercato: agli ultimi posti ci sono quelle che compri tu?

Il 9 aprile si avvicina ed è già tempo di pensare alla spesa da fare e ai dolci da comprare. La Pasqua è una festività sentita e il dolce tipico cioè la colomba è già in commercio con un’ampia scelta per tutti i portafogli ma stando sempre attenti alla qualità. Ecco la classifica delle migliori colombe pasquali secondo un rapporto di qualità prezzo.

Secondo l’indagine di Altroconsumo anche quest’anno i prezzi varieranno all’interno di un range importante. Si parla di differenze che vanno oltre il 500% partendo da minimi di 4 euro per arrivare sopra i 20 euro.

La classifica stilata dal sito vede il marchio Baiocco al primo posto per la convenienza con un prezzo inferiore ai 4 euro. Seguono Bauli e Carrefour con prezzi inferiori ai 5 euro e Coop con prezzi in inferiori a 6 euro. Agli ultimi posti troviamo le colombe più care che sono Tre Marie con prezzi che variano tra i 17 e i 24 euro e Vergani con prezzi che arrivano a 15 e 20 euro.

Perché i prezzi salgono

Sono queste le migliori colombe pasquali secondo Altrocunsumo, ma facciamo attenzione. Nei siti specializzati si parla di stangata in arrivo. Secondo l’indagine condotta dall’Economist, i dolci hanno subito un incremento di prezzo negli ultimi 12 mesi e la causa sarebbe il prezzo dello zucchero. Arrivato a costare anche il 50% in più, ha portato i prezzi dei prodotti più amati ad aumentare, una diretta conseguenza che riguarderà uova al cioccolato e colombe ma anche altre prelibatezze tipiche della nostra penisola.

Se l’anno scorso gli aumenti si erano fermati al 5%, il rischio quest’anno è che questa soglia venga superata in maniera decisa. E non solo in Italia. Tutta l’Europa sarà coinvolta negli aumenti di prezzo dello zucchero, dell’olio d’oliva e del latte. L’inflazione non lascia per ora spazio a miglioramenti e le difficoltà nel riempire i carrelli della spesa permangono. Anche i raccolti derivanti da Brasile e India porteranno aumenti che peseranno sui consumatori finali.

La classifica delle migliori colombe pasquali da comprare nel 2023: ecco le versioni artigianali

Il mercato dei dolci in Italia ha sempre avuto un elevato fatturato. Nel 2022 è stata superata la soglia dei 400 milioni. Le colombe artigianali con una lievitazione più lenta sono in grado di offrirci sapori delicati e altissima qualità. Secondo una classifica stilata da Esquire la migliore colomba artigianale in circolazione sarebbe quella del Forno Follador. Colomba mora con impasto classico e colomba al pistacchio sono le specialità. Le troviamo on line con prezzi che variano tra i 18 e i 36 euro. Al secondo posto le colombe della Cremeria Capolinea del maestro Simone De Feo. Classica, al mascarpone o al cioccolato le troviamo sullo shop on line a partire dai 12 euro. Gradino più basso per Vergani che nella linea gourmet presenta le colombe al cioccolato, al pistacchio e al cioccolato e zenzero. Si possono comprare da Amazon a partire dai 26 euro.

Se decidiamo di comprare un solo prodotto e di scegliere delle alternative alle solite marche che troviamo nei supermercati, anche i grandi chef entrano in ballo. E allora anche lo shop di Antonino Cannavacciuolo può diventare un punto di riferimento. Qualità altissima per le colombe al gianduia e per quelle al pistacchio con prezzi che arrivano a 50 euro.