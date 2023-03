Film in streaming gratis e senza abbonamento? Ecco la nuova piattaforma che sfida Netflix, Prime Video e Disney+

Le piattaforme streaming più seguite al Mondo hanno recentemente aumentato i prezzi dei loro abbonamenti. Si tratta di pochi euro ma potrebbero comunque pesare sul bilancio familiare. Per fortuna sta aumentando il numero di piattaforme che permette di vedere film in streaming gratis e senza spese aggiuntive. Una delle più interessanti è appena arrivata e la scopriremo tra poche righe.

Divano, cioccolata calda o tè e serie TV o film. È il modo in cui molti di noi trascorrono le serate invernali e primaverili. Da quando sono arrivate piattaforme streaming come Netflix, Prime Video e Disney+ è cambiato profondamente il nostro modo di guardare la televisione. L’unico problema è che queste piattaforme, estremamente ricche di contenuti e serie imperdibili, hanno un costo. E in questo periodo storico in cui è fondamentale risparmiare potrebbe essere una spesa da non sottovalutare.

Questo non significa che dobbiamo rinunciare ai nostri programmi preferiti. Se infatti vogliamo vedere film in streaming gratis e senza abbonamento è appena arrivata una nuova interessantissima piattaforma. Vediamo di cosa si tratta e come funziona.

Moviedome IT è il nuovo canale di streaming gratuiti

YouTube è stata una delle prime piattaforme streaming dedicate ai contenuti video. Negli anni si è trasformata anche in un ottimo mezzo per guadagnare soldi e visibilità. E da qualche giorno a questa parte è diventata anche un canale per guardare film in italiano, gratuiti e in alta definizione. Il merito è di Moviedome IT, canale YouTube già presente in altri Paesi europei.

Il catalogo di Moviedome comprende attualmente una quarantina di film ed è disponibile per PC, telefono e Smart TV. E non richiede nessun tipo di registrazione o abbonamento.

Come funziona Moviedome

Se ci stiamo chiedendo se si tratti di una fregatura o ci sia qualcosa di losco sotto, la risposta è no. Moviedome è completamente gratuita perché ha alle spalle Plaion Pictures, celebre casa di produzione e distribuzione cinematografica. Plaion carica direttamente i film sul proprio canale YouTube e guadagna tramite gli spot pubblicitari che compaiono durante la trasmissione. Il tutto senza gravare sulle tasche di chi guarda.

Film in streaming gratis e senza abbonamento? Ecco le alternative a Moviedome

Moviedome IT è in continua evoluzione e ogni giorno si arricchisce di nuovi film. Non è però l’unica piattaforma online che permette di guardare gratis film, documentari e serie. Per chi vuole rimanere sulla televisione generalista è sempre disponibile RaiPlay. Ovvero il servizio di streaming (disponibile anche tramite app) che mette a disposizione tutti i contenuti targati Rai. L’alternativa si chiama Mediaset Infinity, piattaforma streaming targata Mediaset, anch’essa gratuita.

A queste due si aggiunge l’interessante Pluto TV, che ci mette a disposizione i contenuti della statunitense Paramount Streaming. Anche in questo caso i film sono disponibili gratis e in più non serve nemmeno la registrazione per accedere al catalogo.