È finalmente arrivata l’estate e molti di noi sono in procinto di partire per il mare. La nostra mission è raggiungere il nostro lido, aprire il nostro lettino e crogiolarci al sole in totale relax. Ebbene, molti temono quello che simpaticamente viene chiamato “effetto mozzarella”. Soprattutto chi ha la carnagione chiara, potrebbe optare per una soluzione rapida per apparire meno candidi in spiaggia. Alcuni scelgono per lo spray autoabbronzante mentre altri la lampada o il lettino solare. Secondo una credenza diffusa, il lettino solare in preparazione del mare sarebbe addirittura auspicabile per preparare la pelle al sole. In questo articolo vedremo perché si tratti di un falso mito e di come prepararci in modo non pericoloso alla tintarella al mare.

La lampada o la doccia abbronzante prima del mare sarebbe inutile per la tintarella e ha queste controindicazioni

Per prima cosa chiariamo quale sia il meccanismo dell’abbronzatura. Quest’ultimo è una reazione cutanea di protezione del nostro organismo nei confronti dei raggi del sole. Gli step sono questi:

i raggi ultravioletti a breve lunghezza d’onda emessi dalla lampada o lettino solare colpiscono la pelle;

la pelle surriscaldata aumenta il flusso di sangue;

a livello del derma le cellule melanociti iniziano a produrre melanina, un pigmento scuro;

le cellule circostanti assorbono la melanina;

la pelle assume il classico colorito dorato, abbronzato che in realtà è uno schermo protettivo per non far penetrare in profondità i raggi dannosi. Si tratta di pigmento-scudo.

Sia l’esposizione solare che quella artificiale ci espone al rischio di disidratazione. Ecco perché è importante conoscere il proprio fototipo e scegliere una giusta protezione.

Perché sarebbe inutile a prepararsi all’abbronzatura?

Secondo quanto riporta la Fondazione Veronesi, la lampada solare sarebbe comunque da evitare. Per il fototipo 1, con occhi e pelle chiari, il classico tipo irlandese, la lampada sarebbe oltremodo nociva. Esporrebbe infatti la pelle ad un inutile stress e la renderebbe arrossata con l’effetto di non potersi abbronzare al Solleone. Meno rischi correrebbero il fototipo 2 e 3. Questo si spiegherebbe perché comunque la caratteristica della carnagione più scura già li rende meno esposti al problema degli eritemi solari.

Va quindi definitivamente smentito il luogo comune secondo cui fare una o due lampade abbronzati prima delle vacanze renderebbe la pelle meno sensibile alle irritazioni.

La raccomandazione è quella di usare sempre prodotti con la massima protezione solare. Inoltre non dimentichiamo che le labbra, il contorno occhi e il viso necessitano di un proprio prodotto specifico.

La lampada o la doccia abbronzante prima del mare sono pericolosi e inutili a detta degli esperti.

Lettura consigliata

Quando i capelli sono danneggiati dal sole, dal mare o dal cloro della piscina, basterà una maschera ristrutturante con questo frutto estivo