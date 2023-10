Quanto costano da Zara e HM jeans o magliette e altro per copiare il look di Luciano Ligabue

Stare al passo con la moda può essere impegnativo. Oltre ad avere tanto spazio in casa in certi casi anche il conto in banca dovrebbe essere adeguato. Per un uomo che ama la musica e in particolare il rock, potrebbe essere d’ispirazione il look di Luciano Ligabue. Scopriamo come vestirsi bene con pochi capi senza spendere molti soldi.

Ciò che di solito ci si mette addosso può essere frutto di una decisione presa in poco tempo. Altre volte si passano ore in camera da letto provando e riprovando vestiti e scarpe. Si pensa che lo facciano solo le donne, eppure ormai la scelta dell’outfit è importante per tutti.

Quando pensiamo a come vestirci ci sono dei problemi in generale da affrontare. Si tratta di ciò che può caratterizzare il nostro look o adattarsi al mood del momento. Poi c’è il lato economico.

Per evitare di accendere un mutuo per riempire l’armadio di cose belle da mettere, lasciamo stare le grandi firme. Diamo un’occhiata quindi ad alcuni negozi on line. Tra poco scopriremo quanto costano da Zara e HM jeans o magliette per uomo.

Un cantante molto apprezzato

A molti piace la musica e in particolare la produzione di Luciano Ligabue. Il cantante e scrittore nato a Correggio è da più di 30 anni sulla scena musicale italiana. Ha scritto e cantato pezzi indimenticabili come Piccola stella senza cielo, Certe notti, fino ai più recenti Riderai e Una canzone senza tempo. Oltre ad essere un cantautore apprezzatissimo nelle sue interviste riesce a catalizzare l’attenzione e a far riflettere su molti temi, accennati in alcune canzoni.

Negli anni il look di Ligabue è leggermente cambiato, adeguandosi un po’ all’età. Alcuni elementi che spesso ricorrono possono ispirare un ragazzo o un giovane uomo amante del rock. Parliamo soprattutto di magliette, gilet, pantaloni e giubbino, tutto solitamente di colore nero.

Quanto costano da Zara e HM jeans o magliette per un outfit grintoso

Da Zara per esempio un paio di jeans slim cropped costano circa 30 euro, mentre una giacca di jeans imbottita costa intorno ai 60 euro. Se si vuole indossare un gilet, uno con bottoni lo vendono a 50 euro. Se si preferisce c’è anche in denim allo stesso prezzo. Una maglietta basic slim fit a maniche corte costa sui 13 euro. Per completare l’outfit sempre nel sito di Zara si possono scegliere degli stivaletti anche sui 50 euro.

Sul sito di H&M troviamo altre proposte interessanti come dei baggy jeans a 40 euro. Se si vuole indossare un pantalone in pelle il prezzo è di 149 euro. Una giacca in pelle costa 150 euro. Per le magliette si parla di circa 15 euro. Tra le calzature un paio di stivaletti Chelsea costano 50 euro. Infine, HM propone vari gilet, tra cui un panciotto a circa 26 euro.

(n.d.r. La Testata giornalistica non detiene nessun rapporto con i marchi indicati nel testo. Questo articolo è informazione gratuita.)