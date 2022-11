Quasi sempre i grafici parlano più di qualunque analisi si possa scrivere. Basta solo sapere leggere quello che ci vogliono dire. È il caso di Unipol, un titolo azionario del Ftse Mib che potrebbe invertire la tendenza in corso. Come si vede dal grafico, infatti, le due medie mostrate stanno per incrociare al ribasso facendo invertire la tendenza in corso. Gli incroci precedenti, infatti, hanno sempre portata a movimenti di senso opposto alla tendenza in corso.

Se a questo si aggiunge il fatto che da marzo 2022 non si vedeva un movimento così prolungato sul titolo, circa 30 sedute consecutive al rialzo, possiamo renderci conto dell’importanza di quanto è accaduto e di quanto potrebbe accadere. Dopo rialzi così importanti, infatti, i ritracciamenti potrebbero essere molto veloci e profondi. Molto pericolosi per chi pensa che l’investimento in Borsa sia un gioco e non valuta correttamente i rischi a esso connessi.

Come si colloca il nell’ambito dei settore assicurativo?

Tra i titoli assicurativi, nell’ultimo anno Unipol è quello che ha fatto meglio di tutti. In particolare, è l’unico, tra quelli con capitalizzazione superiore a 500 milioni di euro, che ha avuto una performance positiva.

Anche a livello di multipli di mercato, come ad esempio il rapporto tra prezzo e utili, e il rapporto tra prezzo e fatturato, Unipol fa meglio dei suoi diretti competitors Generali Assicurazioni e UnipolSAI.

Per quel che riguarda il rendimento del dividendo, invece, seppure su livelli molto alti visto che si parla di oltre il 6%, il titolo assicurativo è fanalino di coda in questa speciale classifica.

Dal punto di vista della situazione finanziaria, poi, l’indice di liquidità è molto inferiore a indicare una possibili criticità in tal senso.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, poi, per gli analisti che coprono il titolo il prezzo obiettivo esprime una sottovalutazione di oltre il 20%.

I dati di chiusura della seduta del 28 novembre per un titolo azionario del Ftse Mib che potrebbe invertire la tendenza in corso

Il titolo Unipol (MIL:UNI) ha chiuso la seduta del 28 novembre in ribasso dello 0,23% rispetto alla seduta precedente, a quota 4,767 euro.