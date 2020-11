Indossare la mascherina è un obbligo per limitare il contagio della pandemia. Molti si sono chiesti se la mascherina può uccidere il coronavirus. Ovviamente la risposta è negativa perché non ci sono studi scientifici. Ma intanto qualcosa si sta muovendo in questo senso. La notizia rimbalza dal Regno Unito.

Il professore Gareth Gloves della Nottingham Trent University sta lavorando per ottenere la mascherina miracolosa che può uccidere il coronavirus. Infatti un nuovo dispositivo che protegge e nel contempo uccide il virus potrebbe essere realtà.

La nuova mascherina

Vediamo come i ricercatori della Nottingham Trent University hanno creato la mascherina che può eliminare il virus.

Il gruppo di lavoro ha costruito una mascherina formata da cinque strati e non tre come le comuni che ognuno di noi ha in dotazione. Il ricercatore inglese ha messo a frutto i suoi studi in chimica supermolecolare e chimica green.

Uno degli strati della mascherina sarà con materiale antivirale, ottenuto sfruttando le nanotecnologie. Successivamente ci sarà lo strato esterno che sarà repellente ai liquidi, poi il filtrante, l’antivirale, ancora un filtrante e infine quello interno ipoallergenico.

Il segreto negli strati

La combinazione di questi vari tipi di strati, secondo gli studi, può eliminare il virus. Questa mascherina, grazie al potere filtrante, blocca il 99,98% delle particelle presenti nell’aria e può uccidere il 90% del virus. Un aiuto per sconfiggere definitivamente il Covid-19 può arrivare dalla scienza. Infatti, lo strato in nanofibra in rame emette ioni in grado di evitare la riproduzione del virus stesso. I ricercatori inglese stanno mettendo a punto l’intero iter.

Quando arriverà la mascherina?

A quanto pare la mascherina miracolosa potrebbe essere messa in commercio con il nuovo anno. Infatti ci vogliono altri mesi per completare la produzione. Sul costo di questa mascherina non filtrano ancora prezzi.

Sicuramente costerà molto di più rispetto a quelle attualmente sul mercato internazionale. Ognuno di noi comprerebbe la mascherina miracolosa che può uccidere il coronavirus, a qualunque prezzo pur di stare ancora più tranquilli.