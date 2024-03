I rischi che si corrono investendo in IPO e cosa ne pensa Warren Buffett

Un’IPO (Offerta Pubblica Iniziale) è il frutto della decisione di una società privata di quotarsi in Borsa e vendere le proprie azioni al pubblico. Per quest’anno, una delle più attese è ad esempio la quotazione di Shein, il noto e discusso colosso dell’industria del fast fashion. Ma conviene investire in una IPO? Si corrono dei rischi? Cerchiamo di rispondere a queste domande in poche e semplici parole.

I rischi che si corrono investendo in IPO

In alcuni casi, investire in IPO può essere molto remunerativo. Alcune di queste, infatti, hanno garantito notevoli introiti agli azionisti. Si pensi a Facebook, che è passata da 38 a 162 dollari in un lasso di tempo di soli 4 anni. Anche titoli come Coca Cola o Walmart hanno garantito ottimi guadagni a chi ha investito nel momento di IPO.

Non è sempre così e quando si sceglie di fare questa tipologia di investimento bisogna valutare anche i rischi. Infatti, capita spesso che i prezzi delle aziende che si stanno quotando abbiano una forte tendenza al rialzo, specialmente se ben pubblicizzate o molto gettonate. Tuttavia, ciò è dovuto ad un momento di euforia che può spingere gli investitori meno accorti a prendere decisioni avventate nella speranza di star facendo un grande affare.

Inoltre, è anche da valutare che non si hanno molte informazioni a disposizione in merito alle aziende che si stanno quotando in Borsa. Almeno, non quante se ne avrebbero in merito ad aziende già consolidate e che sono da tempo sui mercati. Quindi, è facile immaginare i rischi che si corrono investendo in IPO.

Cosa fare?

Secondo molti esperti, prima di investire in un’azienda che si è quotata da poco in Borsa è meglio far passare qualche mese, in modo tale che l’euforia attorno all’IPO si quieti. In questo modo, si potrà investire in maniera più lucida e razionale.

Infatti, ricordiamo che è sempre importante non farsi cogliere dall’emotività quando si punta il proprio capitale su un’azienda. Meglio basarsi sempre sui fondamentali e su dati che possono essere facilmente accertati.

Cosa ne pensa Warren Buffett

Il grande investitore Warren Buffett, CEO di Berkshire Hathaway, non è un amante degli investimenti in IPO. Non senza un pizzico di ironia, ha interpretato l’acronimo come “It’s probably overvalued” (è probabilmente sopravvalutato) riferendosi al fatto che le azioni delle aziende che si stanno quotando in Borsa tendano ad essere sopravvalutate a causa dell’eccesso di entusiasmo da parte dei mercati e degli investitori.

Insomma, se proprio si vuole investire in IPO, è meglio farlo prestando le dovute accortezze e avendo una chiara idea di ciò che si sta per fare. Diversamente, si rischia di restarne facilmente delusi e di perdere tempo prezioso e denaro.

Lettura consigliata

3 frasi di Ken Fisher per diventare degli investitori migliori e guadagnare più soldi