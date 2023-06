Fra il 7 e il 9 giugno sono scaduti importanti setup mensili di prezzo e tempo. In contesti similari, simili appuntamenti, hanno portato spesso a fasi direzionali. Riteniamo che anche questa volta, questa esperienza possa ripetersi. In base al nostro percorso campione, proprio queste date potevano rappresentare l’abbrivio che i mercati azionari attendevano per far partire il rally proiettato fino al 4 agosto. Frattanto questa è una settimana importante dove la FED potrebbe spingere Wall Street verso il rally. Quali sono le condizioni di breve e lungo termine che potrebbero portare all’avverarsi di questo scenario?

Salita fino al 4 agosto: cosa monitorare

Come al solito qualsiasi previsione deve di volta in volta trovare riscontro nella realtà dei fatti e quindi nei grafici.

Quali sono i livelli di lungo termine che ci fanno ritenere al momento che il peggio sia alle spalle, e che ogni ritracciamento per il momento potrebbe essere di breve durata?

Chiusure mensili superiori a:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

11.798

S&P500

4.048.

Questi per il momento sono i livelli di prezzo che se non violati al ribasso ci continueranno a far ritenere che sia in corso un mercato Toro pluriennale. Di emse in emse verranno apoortai aggironamenti

La FED potrebbe spingere Wall Street verso il rally: cosa monitorare per il breve termine?

La giornata di contrattazione di lunedì 12 giugno si è chiusa in positivo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.066,33

Nasdaq C.

13.355,18

S&P500

4.338,93.

Al momento non si ravvisano pericoli e possibili inversioni di tendenza di brevissimo. In base ai nostri oscillatori proprietari, per far continuare questo stato per i prossimi 2 giorni le chiusure di seduta dovranno essere superiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

32.586

Nasdaq C.

12.889

S&P500

4.170.

Oggi inizierà il meeting della FED, e domani alle 20 italiane ci sarà la decisione e verrà indicato l’outlook. Non attendiamo decisioni sui tassi (al rialzo o al ribasso), mentre riteniamo probabile che si possa indicare che nei prossimi mesi ci possa essere un atterraggio morbido dell’economia.

