A giugno puoi seminare questo ortaggio antietà ricco di antiossidanti e potassio che si trova solo a Vicenza

È la sorella bianca della carota, è buona ma soprattutto è ricchissima di virtù dal punto di vista nutrizionale. In Italia si coltiva solo in provincia di Vicenza ma possiamo piantarla ancora fino a giugno nei nostri orti.

Stiamo parlando della pastinaca, un tubero davvero prezioso e molto diffuso in Francia, negli Stati Uniti ed nel Regno Unito. In Italia era diffusa nel cinquecento ma poi la coltivazione andò via via scomparendo, sostituita dalla patata. Attualmente nel vicentino, soprattutto nel comune di Monticello Conte Otto alcune aziende agricole sono tornate a seminare la pianta della Pastinaca Sativa. In altre zone d’Italia si trova raramente e soprattutto a costi elevati perché d’importazione. Si può però coltivare agevolmente perché il clima lo consente.

A giugno puoi seminare questo ortaggio antietà ricco di antiossidanti: come si coltiva

La pianta della Pastinaca si semina da febbraio a giugno direttamente in terra piena. Far germinare i semi è la parte più impegnativa della coltivazione della pastinaca e quindi prima di interrarli devono essere lasciati a bagno per una notte in una tazza di camomilla. Si semina abbastanza in superficie, circa 2 cm sotto il livello della terra e ad una distanza di 20 centimetri un seme dall’altro. Si può comunque coltivare in vaso ma deve essere molto alto perché il tubero si sviluppa sotto terra ovviamente. Non richiede molta acqua e neppure concime. Si raccoglie dall’autunno fino all’inverno estraendo tutta la pianta dal terreno. Più si lascia crescere e migliore sarà il risultato. Le foglie ed i germogli sono tossici, non edibili e per maneggiarli occorrono i guanti. Il contatto con la parte aeŕea della pianta quindi con le foglie, potrebbe provocare rush cutanei.

La pastinaca a cosa fa bene?

La pastinaca è un vero portento dal punto di vista nutrizionale. Contiene un insieme di nutrienti come selenio, manganese e vitamina C che svolgono un’azione antiossidante e combattono l’azione dei radicali liberi. Contiene inoltre alcuni antiossidanti poliacetilenici che sono antinfiammatori naturali. Questo tubero, simile alla carota, è ricco di fibre ed costituisce un ottimo alimento per favorire la regolarità intestinale. L’alto contenuto di potassio della pastinaca oltre a proteggere il sistema cardiovascolare, può avere effetti diuretici. Per questo motivo meglio limitarne il consumo se si assumono diuretici.

Buona da mangiare?

Questa carota bianca ha una consistenza simile alle patate ma il sapore è dolce. È inoltre davvero saziante e questo la rende adatta a chi voglia mantenersi in forma. In cucina è versatile e si presta a molte preparazioni. Una volta lavata e pelata con il pelapatate, possiamo cucinarla in tutti i modi in cui prepariamo le patate: bollite, al forno, come purè, come vellutata oppure è possibile farne degli gnocchi. Per preparare un’insalata di pastinaca, prenderemo i tuberi bolliti per 20 minuti e poi privati della buccia. In seguito taglieremo la pastinaca a dadini e condiremo con olio, aglio e prezzemolo. È particolarmente apprezzata dai bambini, soprattutto saltata in padella con carote e patate.

Hai tempo ancora un mese per iniziare a coltivare la pastinaca, infatti a giugno puoi seminare questo ortaggio antietà ricco di antiossidanti e potassio.