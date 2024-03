Domani sera deciderà la Banca centrale sui tassi di interesse e come da attese degli investitori si dovrebbe chiudere il meeting con un nulla di fatto. Le attese a questo punto, dopo la pubblicazione degli ultimi dati macroeconomici, si sono spostate su un taglio dei tassi nel mese di luglio. Questo tranne, che i prossimi dati rinvieranno ulteriormente l’appuntamento. La FED deciderà la strada di Wall Street? Soliatmente nel breve termine i grafici sono mossi da crietri tecnici, nel lungo termine i mercati tendono a replicare seppure con un anticipo di 6/9 mesi, i fondamentali dell’economia.

In Giappone frattanto si va verso il primo rialzo dei tassi

Mentre negli ultimi anni, la BCE ha portato i tassi al 4,5% e la FED al 5,25/5,50%, in Giappone si avvicina il primo rialzo dei tassi. Dopo l’incremento salariale più significativo degli ultimi 33 anni, i mercati stanno anticipando un possibile cambiamento nella politica monetaria della Bank of Japan (BoJ). Le trattative salariali di primavera hanno segnato un punto di svolta, con un aumento delle retribuzioni del 5,28% per il 2024, superando le aspettative e indicando potenziali pressioni inflazionistiche. Alcuni analisti suggeriscono che la BoJ potrebbe agire già oggi, anticipando una fine alla politica ultra accomodante, mentre altri prevedono un annuncio più probabile in aprile, quando l’istituto avrà previsioni aggiornate sull’inflazione. Gli esperti ritengono che la BoJ potrebbe aumentare il tasso di policy e ridurre gradualmente gli acquisti di obbligazioni, con l’obiettivo di mantenere un certo grado di flessibilità e reagire prontamente a sviluppi imprevisti. Tuttavia, vi è preoccupazione per un possibile apprezzamento dello yen, che potrebbe influenzare negativamente l’equity giapponese se eccessivamente marcato.

Approfondimento dell’euro yen

Negli ultimi giorni il cambio si è mosso in area 162,40. Da inizio anno ha segnato il minimo a 155,07 e il massimo a 163,72. La tendenza è a favore dell’euro da diversi mesi ma ora i prezzi sono giunti presso una resistenza importante. Questa è costituita da una trend line che passa dai massimi di febbraio 2018. Al momento passa in area 168/170.

Al momento cambio di direzione su base mensile con ritorni sotto 158,08.

Per un approfondimento sul dollaro yen.

La FED deciderà la strada di Wall Street? Tendenza in corso e i livelli di inversione

Il massimo dell’8 marzo giorno del nostro primo setup annuale continua a rimanere inviolato. La giornata di contrattazione del 18 marzo si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.790,42

Nasdaq C.

16.129,79

S&P500

5.149,42.

Probabilità di un ritracciamento e di un’inversione ribassista solo con chiusure di questa settimana inferiori ai seguenti prezzi:

Dow Jones

38.478

Nasdaq C.

15.861

S&P500

5.053.

Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.

Lettura consigliata

Gli investitori preferiscono il Bitcoin all’oro? Ecco la risposta di JPMorgan