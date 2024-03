Gli investitori preferiscono il Bitcoin all’oro? Ecco la risposta di JPMorgan

Molte persone scelgono di investire anche in oro sia per favorire una maggiore diversificazione del portafoglio, di vitale importanza per salvaguardarsi da rischi, che per il suo valore di bene rifugio. Quest’ultimo lo rende in particolare importante in periodi in cui l’inflazione è elevata oppure i mercati sono caratterizzati da grave incertezza. Tuttavia, recentemente gli analisti hanno notato una particolare tendenza: gli investitori avrebbero cominciato a riallocare il proprio capitale sul Bitcoin piuttosto che sull’oro. Il Bitcoin, lo ricordiamo, è la criptovaluta di maggiore successo oltre che quella su cui avvengono la maggior parte degli investimenti. La nota banca d’affari JPMorgan ha provato a spiegare questa situazione e a rispondere ad una semplice domanda: gli investitori preferiscono il Bitcoin all’oro? Cerchiamo di capirne di più e di spiegarlo.

Gli investitori preferiscono il Bitcoin all’oro? Perché in molti sono convinti di ciò

Ciò che sta avvenendo si può spiegare in poche e semplici parole. La fuoriuscita di fondi dagli ETF investiti sull’oro all’inizio dell’anno è contemporanea al sostanziale afflusso di fondi negli ETF basati sul Bitcoin.

Questo fatto ha spinto alcuni analisti a ritenere che la maggior parte degli investitori abbia deciso, spinta da diverse ragioni, di riallocare il proprio capitale sul Bitcoin piuttosto che sui fondi basati sull’oro.

Cosa ne pensa JPMorgan e l’ipotesi dei suoi analisti

Tuttavia, secondo gli esperti di JPMorgan, nota banca d’affari, questa situazione non corrisponderebbe alla verità. Anzi, a loro avviso sia l’oro che il Bitcoin avrebbero visto un aumento degli acquisti da parte di investitori privati durante l’anno. Inoltre, gli investitori professionali speculativi avrebbero partecipato attivamente al mercato acquistando contratti futures sia per l’oro che per il Bitcoin, in volumi maggiori rispetto ai singoli.

Quindi, contrariamente a quanto sostengono alcuni analisti, gli investitori non avrebbero smesso di puntare sull’oro per passare al Bitcoin. Piuttosto, il cambiamento che si è verificato sarebbe un altro e riguarderebbe soltanto il Bitcoin. Cosa potrebbe essere successo?

Il successo degli ETF Bitcoin tra gli investitori al dettaglio

Gli strateghi di JPMorgan hanno messo in luce che nell’ultimo periodo gli investitori al dettaglio (o retail) sarebbero passati dal detenere Bitcoin nei portafogli digitali all’investire in ETF Bitcoin. Quindi, ecco che cosa sarebbe successo in realtà.

Come abbiamo visto, l’opinione di questi analisti si discosta da quella di molti altri e anzi, mette in luce un punto di vista completamente diverso.

Lettura consigliata

Ecco 4 rischi che si corrono investendo in azioni