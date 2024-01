La FED allontanerà il taglio dei tassi di interesse? Inizia la settimana a Wall Street

Continuiamo a ribadire che le serie storiche e la statistica indicano come poco probabile che nel corso del 2024 possano essere tagliati i tassi. Questi potrebbero rimanere stabili sui livelli attuali fino al 2027. In questa data si affollano dei clusters importanti e per le serie storiche potrebbe assistersi a una severa recessione economica. Ergo, le Banche centrali taglieranno ripetutamente i tassi di interesse. Sarà così? Poi si vedrà, per il momento, il Lettore prenda questa previsione per quello che è, ovvero una previsione che potrà avverarsi o meno. La FED allontanerà il taglio dei tassi di interesse?

Il PIL americano e le sorprese

Nel corso del 2023 la curva dei rendimenti si era invertita negativamente. Cosa significa? Solitamente i tassi a breve termine (la scadenza più usata per questo indicatore è quella a due anni) sono più bassi di quelli a lungo. Quando accade il contrario, significa che il ciclo economcio “sia sofferente” e che le probabilità che possa arrivare una recessione sono superiori al 50%. Ci sembra una percentuale molto bassa ma quasi tutti gli investitori hanno gridato alla recessione perdendo il forte rialzo dei mercati. Ben superiore al 20% di media, quando normalmente il Dow Jones dal 1898 ad oggi è salito in un anno dell’11%. Il PIL pubblicato nei gironi scorsi sembrerebbe incoraggiare la nostra ipotesi, che più volte abbiamo scritto su queste pagine: si va verso un atterraggio morbido dell’economia, dove inflazione, tassi, e utili porteranno a un ciclo economico favorevole per molti anni al rialzo dei mercati azionari.

La FED allontanerà il taglio dei tassi di interesse? Cosa attendere nei prossimi giorni?

I prezzi di chiusura del 26 gennaio sono stati i seguenti:

Dow Jones

38.109,43

Nasdaq C.

15.455,36

S&P500

4.890,97.

La tendenza è rialzista. Inizierà probabilmente un ritracciamento di alcuni punti percentuali, se la chiusura del 2 febbraio sarà inferiore a:

Dow Jones

37.789

Nasdaq C.

15.329

S&P500

4.841.

Vedremo cosa accadrà.

Lettura consigliata

Ci sarà una recessione globale? Ecco l’opinione di Miramaud AM