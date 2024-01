Nel corso di un recente episodio di “Mad Money” della CNBC, il conduttore Jim Cramer ha espresso il proprio parere su diversi titoli azionari. Ha espresso un’opinione particolarmente ottimista su uno in particolare. Vediamo di quale si tratta.

Qual è un titolo azionario che potrebbe essere una buona opportunità nel 2024? Secondo Jim Cramer, conduttore di “Mad Money”, ce ne è uno che avrebbe avuto un trimestre eccezionale dopo una recente e importante acquisizione.

Un titolo azionario che potrebbe essere una buona opportunità

Rispondendo alla domanda di un interlocutore, Jim Cramer si è addirittura spinto a sostenere che tale titolo andrebbe “comprato e basta” e che sia destinato a crescere ancora di più di quanto già ha fatto, nonostante l’attuale volatilità dei mercati.

Si tratta di BlackRock, che avrebbe ottenuto eccellenti risultati dopo la recente acquisizione di MSCI Inc., valutata 26 miliardi di dollari. Si tratta di un’azienda appartenente al settore finanziario, con sede centrale a New York e il cui CEO è Laurence Douglas Fink.

Cosa è MSCI Inc.?

MSCI Inc. è un fornitore di strumenti e servizi a supporto della comunità globale degli investitori. Si tratta di un vero e proprio leader di questo settore.

Quindi, la sua acquisizione sarebbe stata una mossa strategica da parte di BlackRock, che è uno dei più importanti asset manager al Mondo. Ecco un titolo azionario che potrebbe essere una buona opportunità secondo Jim Cramer di “Mad Money”.

Cerchiamo adesso di capire quale sia il prezzo a cui viene scambiato in questo momento.

I parametri attuali

BlackRock ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 787.30 dollari. Lea zioni hannoa perto l’anno al prezzo di 804,15 e quindi rispetto all’apertura stanno perdendo il 2%, mentre Wall Street sale nello stesso periodo della stessa percentuale.

Non resta, quindi, che seguire questo titolo azionario per vedere come evolverà la situazione che lo riguarda e se le previsioni di Cramer si riveleranno giuste.

