Dovrebbe essere in partenza onda C del rally natalizio e questo potrebbe essere il momento opportuno per fare ingressi su titoli sottovalutati in tendenza rialzista oppure su di essi aumentare la propria esposizione di breve termine. Attenzione, si consiglia di monitorare sempre il proprio portafoglio secondo la propria propensione al rischio e secondo il proprio asset pianificato.

A inizio anno, fra 1,30 e 1,35 il nostro Ufficio Studi ha inserito il titolo Alfio Bardolla nella propria Lista delle raccomandazioni con il giudizio Strong Buy Long term. Quale giudizio per questi giorni? La fase laterale va sfruttata per ingressi al rialzo sul titolo Alfio Bardolla che sembra pronto a un nuovo rally.

Procediamo per gradi.

Il titolo (MIL:ABTG) che in questo momento quota a 3,50 circa, ha segnato da inizio anno il minimo a 1,30 e il massimo a 4,18, ha visto i prezzi salire di oltre il 169% da inizio anno.

Quale futuro per questa azienda che ha distribuito pochi giorni fa un dividendo straordinario e con un EBITDA in forte crescita?

In un nostro precedente report abbiamo puntualizzato che lo stacco del dividendo non è per noi una discriminante. Cosa monitoriamo invece? Quello che interessa al nostro Ufficio Studi sono i margini di crescita e come il management si muove nei momenti di crisi.

Per questi due aspetti ma anche per altre voci di bilancio non possiamo che promuovere questa azienda a pieni voti.

Analisi sommaria di bilancio

La società che opera nel settore dell’educazione finanziaria capitalizza attualmente in Borsa circa 18 milioni di euro. Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) proiettano un fair value a 7,41 euro, mentre il nostro Ufficio Studi reitera il giudizio a 8,20 in attesa di ulteriori sviluppi attesi sempre in positivo.

La fase laterale va sfruttata per ingressi al rialzo sul titolo Alfio Bardolla che sembra pronto a un nuovo rally

La strategia di investimento

Fino a quando reggerà al rialzo il supporto di lungo termine di 3,04, l’obiettivo primo da raggiungere in ottica di 1/2 mesi è posto in area 4,18. E poi? Area 4,80/5,50 per/entro il primo quadrimestre del prossimo anno. Il supporto di breve rimane sempre in area 3,42. Chi volesse comprare il titolo a mercato potrebbe rendere in considerazione gli stessi livelli operativi.

Una raccomandazione

Il titolo scambia poco in quanto small cap e quindi si consiglia mettere “in cantiere” delle oscillazioni di breve termine anche elevate.