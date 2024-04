I mercati azionari da inizio aprile stanno mostrando un certo affaticamento. Fra oggi e domani si potrebbero decidere le sorti almeno fino al 18 aprile, prossima scadenza di un nostro setup annuale. Frattanto, molti investitori continuano a scommettere sul primo taglio dei tassi delle e Banche centrali mentre attendono l’inizio di una correzione che stenta a partire. Un ritracciamento, dopo il forte rialzo dall’ottobre scorso, potrebbe dare opportunità per nuovi ingressi di lungo termine. Nei prossimi paragrafi amndremo a vedere come gli analisti valutano la società Fincantieri.

Le ultime news

Fincantieri, il costruttore navale italiano quotato in Borsa, ha registrato un notevole aumento del valore delle sue azioni, superiore al 55%, dall’inizio di marzo. Questo incremento è stato alimentato dalla firma di un accordo con un armatore statunitense per la realizzazione di quattro nuove navi da crociera di nuova generazione. Due di queste navi saranno destinate al marchio Regent Seven Seas Cruises e altre due al brand Oceania Cruises. Le consegne sono previste tra il 2026 e il 2029 e le navi avranno una capacità di ospitare rispettivamente circa 860 e 1.450 passeggeri.

Inoltre, la società ha firmato una lettera d’intenti con un’azienda norvegese per la costruzione di altre quattro navi da crociera, le più grandi mai realizzate per il marchio Norwegian Cruise Line. Queste navi, previste per il 2030, 2032, 2034 e 2036, avranno una capacità di circa 5.000 passeggeri ciascuna e rappresenteranno un importante investimento strategico per entrambe le aziende.

Il CEO di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha sottolineato l’importanza di questi accordi, evidenziando la continuazione di una partnership strategica a lungo termine e il significativo valore industriale che portano all’azienda. Anche se il valore esatto del contratto non è stato reso pubblico, si stima che possa superare i 3 miliardi di euro per le prime quattro navi e ulteriori 6 miliardi nel caso della seconda commessa.

Come valutano gli analisti la società Fincantieri?

Ecco le valutazioni degli analisti come riportato sul sito Marketscreener:

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 5

Ultimo prezzo di chiusura 0,781 EUR

Prezzo obiettivo medio 0,582 EUR

Differenza / Target Medio -25,48%

Per il consenso degli analisti le azioni sarebbero sopravvalutate del 25,48%.

La tendenza annuale è rialzista e dal punto di vista grafico solo ritorni su base mensile sotto il livello di 0,60 potrebbero portare ad una sua variazione.

